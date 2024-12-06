В прокате — романтическая комедия ужасов из программы «Сандэнс»

С 12 декабря в кино — романтический комедийный фильм ужасов Кэролайн Линди «Мой сосед Монстр».

Источник: кадр из фильма







Сюжет вращается вокруг начинающей актрисы Лоры Франко (Мелисса Баррера), которой приходится столкнуться с онкологическим диагнозом — и одновременно с этим пережить то, что её бросил партнер-драматург (Эдмунд Донован). Попав в дом своего детства, она внезапно обнаруживает в шкафу Монстра (Томми Дьюи), дикого, но симпатичного. Изначально она его пугается, но постепенно у них завязываются отношения, которые становятся больше чем просто дружескими. Монстр начинает помогать Лоре справляться с жизненными трудностями.

Для режиссера Кэролайн Линди это дебютный полнометражный фильм. Сценарий также написала она сама: он основан на ее предыдущей короткометражной картине и на обстоятельствах собственной жизни. Мелисса Баррера, исполнившая главную роль, недавно снялась в последних фильмах франшизы «Крик», за что заслужила от прессы титул новой «королевы крика», то есть звезды фильмов ужасов. Томми Дьюи, сыгравший Монстра, ранее снимался в сериалах «Безумцы», «Анатомия страсти» и «В Филадельфии всегда солнечно». Эдмунд Донован, которому досталась роль бывшего парня Лауры, играл в «Оранжевый — хит сезона».

Фильм стартовал на фестивале «Сандэнс» в январе этого года. Критики восхитились химией между Баррерой и Дьюи, похвалили их актерскую игру и юмор, которого в этой вариации «Красавицы и чудовища» оказалось много. На сайте Rotten Tomatoes у картины рейтинг 77%.