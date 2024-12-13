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Политика Путин продлил запрет на поставку нефти по потолку цен до июня 2025 года

Путин продлил запрет на поставку нефти по потолку цен до июня 2025 года

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3 комментария

В России продлен запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен до 30 июня 2025 года. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, 13 декабря.

Указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть Путин подписал 27 декабря 2022 года, 1 февраля 2023 года он вступил в силу. После этого запрет был несколько раз продлен. Последнее продление было принято 13 июня этого года и действует до 31 декабря.

Согласно данному документу, поставки российской нефти юридическим и физическим лицам запрещены, если в контрактах прямо или косвенно упоминается использование механизма «потолка цен» (законодательно установленный максимальный уровень цен на товары и услуги). Однако возможны исключения на основании специального решения президента Российской Федерации.

Перед тем как подписать указ в 2022 году, Владимир Путин говорил, что мера не нанесет ущерб бюджету России. «Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», — заявил президент РФ.

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Комментарии
3
ДЕД
3 минуты
А было время и не только природные ресурсы продавали... Но благодаря поднятелю с колен, эти времена безвозвратно ушли.
Klaustrofobik
1 минута
Кто на ком стоял? Подешевеет бензин?
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