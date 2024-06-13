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    Путин продлил запрет на поставку нефти по потолку цен до конца 2024 года

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    Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты.

    Документ о «применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты» появился 13 июня на официальном портале правовой информации. Он подразумевает продление запрета на поставку нефти по потолку цен до 31 декабря 2024 года.

    Напомним, что указ о российском ответе на потолок цен на нефть президент подписал 27 декабря 2022 года, а в силу он вступил 1 февраля 2023 года, после чего запрет неоднократно продлевался.

    Ранее глава государства заявил, что потолок цен на нефть не наносит ущерба бюджету страны и российским компаниям, так как Россия продает ее примерно по таким ценам, которые выставлены в качестве максимальных.

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    Потолок цен на нефть
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