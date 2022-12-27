Путин подписал указ о российском ответе на потолок цен на нефть

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с решением ряда стран установить предельную цену на российские нефть и нефтепродукты. Документ опубликован 27 декабря на портале правовой информации.
Согласно указу, с 1 февраля до 1 июля 2023 года запрещаются поставки российской нефти юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно предусматривается применение механизма «потолка цен». Исключения могут быть возможны на основании специального решения президента РФ.
Дату подобного запрета на поставки нефтепродуктов должно определить правительство.
Ранее Путин заявил, что потолок цен на нефть не наносит ущерба бюджету страны и российским компаниям, так как Россия продает ее примерно по таким ценам, которые выставлены в качестве максимальных.