Путин подписал указ о российском ответе на потолок цен на нефть

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с решением ряда стран установить предельную цену на российские нефть и нефтепродукты. Документ опубликован 27 декабря на портале правовой информации.



Согласно указу, с 1 февраля до 1 июля 2023 года запрещаются поставки российской нефти юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно предусматривается применение механизма «потолка цен». Исключения могут быть возможны на основании специального решения президента РФ.

Дату подобного запрета на поставки нефтепродуктов должно определить правительство.