Страны ЕС согласовали потолок цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза договорились об ограничении цен на газ. Об этом 19 декабря сообщили в Совете ЕС.



Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года. Лимит установлен на уровне €180 за МВт·ч. При этом допускается возможность приостановки действия потолка в случае выявления рисков для безопасности энергоснабжения, финансовой стабильности, потоков газа внутри ЕС или рисков увеличения спроса на газ.



«Это большой успех, достигнутый в последние дни председательства Чехии в ЕС! Мы договорились об ограничении цены газа. Таким образом удалось достичь очень важного соглашения, которое обеспечит доступную энергию европейским домохозяйствам и фирмам», – заявил чешский премьер Петр Фиала (цитата по ТАСС).

