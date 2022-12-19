Страны ЕС согласовали потолок цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза договорились об ограничении цен на газ. Об этом 19 декабря сообщили в Совете ЕС.
Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года. Лимит установлен на уровне €180 за МВт·ч. При этом допускается возможность приостановки действия потолка в случае выявления рисков для безопасности энергоснабжения, финансовой стабильности, потоков газа внутри ЕС или рисков увеличения спроса на газ.
«Это большой успех, достигнутый в последние дни председательства Чехии в ЕС! Мы договорились об ограничении цены газа. Таким образом удалось достичь очень важного соглашения, которое обеспечит доступную энергию европейским домохозяйствам и фирмам», – заявил чешский премьер Петр Фиала (цитата по ТАСС).
При этом, как отмечает Reuters со ссылкой на чиновников ЕС, Германия, которая скептический относилась к идее ценового потолка, проголосовала за поддержку этой инициативы. Однако Берлин обеспокоен по поводу влияния этой политики на способность Европы привлекать поставки газа по конкурентной стоимости.