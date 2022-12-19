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    Страны ЕС согласовали потолок цен на газ

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    5 комментариев

    Министры энергетики стран Евросоюза договорились об ограничении цен на газ. Об этом 19 декабря сообщили в Совете ЕС.

    Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года. Лимит установлен на уровне €180 за МВт·ч. При этом допускается возможность приостановки действия потолка в случае выявления рисков для безопасности энергоснабжения, финансовой стабильности, потоков газа внутри ЕС или рисков увеличения спроса на газ.

    «Это большой успех, достигнутый в последние дни председательства Чехии в ЕС! Мы договорились об ограничении цены газа. Таким образом удалось достичь очень важного соглашения, которое обеспечит доступную энергию европейским домохозяйствам и фирмам», – заявил чешский премьер Петр Фиала (цитата по ТАСС).

    При этом, как отмечает Reuters со ссылкой на чиновников ЕС, Германия, которая скептический относилась к идее ценового потолка, проголосовала за поддержку этой инициативы. Однако Берлин обеспокоен по поводу влияния этой политики на способность Европы привлекать поставки газа по конкурентной стоимости.

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    Комментарии 5

    А1357919 Дек 2022 в 20:25
    Установили потолок цены на бутылку водки в 50 рублей, но были посланы … из магазина.
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