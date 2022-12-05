В Кремле высказались о введении потолка цен на российскую нефть

Россия готовит ответ на введение Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти и потолка цен на нее в странах Запада. Об этом 5 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Решение готовится <…> Никаких потолков мы признавать не будем», — прокомментировал ведение потолка цен и эмбарго на российскую нефть представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Также Песков назвал решения западных стран «шагом в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков».

Нефтяные санкции Запада против РФ вступили в силу с 5 декабря.