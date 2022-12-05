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    В Кремле высказались о введении потолка цен на российскую нефть

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    4 комментария

    Россия готовит ответ на введение Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти и потолка цен на нее в странах Запада. Об этом 5 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Решение готовится <…> Никаких потолков мы признавать не будем», — прокомментировал ведение потолка цен и эмбарго на российскую нефть представитель Кремля (цитата по ТАСС).

    Также Песков назвал решения западных стран «шагом в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков».

    Нефтяные санкции Запада против РФ вступили в силу с 5 декабря.

    Ранее Financial Times сообщал, что Россия за год купила более ста устаревающих танкеров через прямые и косвенные закупки, чтобы обойти ограничения на продажу нефти.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на Владимира Путина заявил, что Россия придерживается позиции, что не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут ценовой потолок.

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    Комментарии 4

    dragvs05 Дек 2022 в 15:17
    Не очень понятно как выкручиваться из этой ситуации будут, прижали крепко. Выкручиваться надо развитием нормальной экономики, но для этого у страны должно быть адекватное руководство.
    +0−0
    Диванный Эксперт05 Дек 2022 в 15:03
    Готов спорить: бензин подорожает. И все остальное тоже.
    +0−0
    27484255205 Дек 2022 в 14:28
    Если введён потолок для зарубежных потребителей, значит, соотношение зарплат и цен для российских потребителей пробьет дно. Разве не за это боремся? Чтобы цивилизованная Европа жировала, а россияне в берлоге лапу сосали.
    +0−1
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