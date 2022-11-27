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    «Очень много нюансов». Песков сказал, что сделает Россия, если Запад введет потолок цен на нефть и газ

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    Россия пока придерживается позиции, что не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут ценовой потолок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

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    «Пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — сказал он.

    При этом Песков отметил, что есть «очень много нюансов», которые нужно просчитывать. Тем не менее он выразил уверенность в том, что «стрелять в ногу» себе в России никто не будет, страна научилась руководствоваться только собственными интересами.

    Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил о том, что в Кремле якобы готовится указ, запрещающий российским компаниям и трейдерам, которые занимаются закупкой российской нефти, продавать ее в страны, где введен потолок цен. Руководство страны, включая президента Владимира Путина, отмечали, что РФ не будет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат на них цены. На данный момент известно, что в Европе нет единой позиции по предельной цене на нефть.

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