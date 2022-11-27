«Очень много нюансов». Песков сказал, что сделает Россия, если Запад введет потолок цен на нефть и газ

Россия пока придерживается позиции, что не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут ценовой потолок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — сказал он.



При этом Песков отметил, что есть «очень много нюансов», которые нужно просчитывать. Тем не менее он выразил уверенность в том, что «стрелять в ногу» себе в России никто не будет, страна научилась руководствоваться только собственными интересами.

