Bloomberg: Россия запретит продажу нефти странам, которые ввели потолок цен на нее

В Кремле готовится указ, запрещающий российским компаниям и трейдерам, которые занимаются закупкой российской нефти, продавать ее в страны, где введен потолок цен. Об этом 26 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Также, по данным агентства, планируется запрещение отгрузки нефти в любые страны, поддерживающие ценовой потолок.

Информацию о предполагаемом указе в Кремле пока официально не прокомментировали.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат на них цены.