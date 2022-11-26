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    Bloomberg: Россия запретит продажу нефти странам, которые ввели потолок цен на нее

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    4 комментария

    В Кремле готовится указ, запрещающий российским компаниям и трейдерам, которые занимаются закупкой российской нефти, продавать ее в страны, где введен потолок цен. Об этом 26 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

    Также, по данным агентства, планируется запрещение отгрузки нефти в любые страны, поддерживающие ценовой потолок.

    Информацию о предполагаемом указе в Кремле пока официально не прокомментировали.

    Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат на них цены.

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    Комментарии 4

    l.m.26 Ноя 2022 в 10:52
    полоток)))
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