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    Слишком дорого. В МИД Эстонии заявили, что страна готова применить право вето при установлении потолка цен на нефть

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    Эстония готова воспользоваться правом вето при установлении потолка цен на нефть странами ЕС. Об этом 24 ноября во время пресс-конференции заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

    «Такой ценовой горизонт является недостаточно амбициозным, учитывая также то, что в Европейском Союзе нам не удалось достичь соглашения по девятому пакету санкций. Этот уровень цен на нефть кажется слишком высоким», — сказал глава министерства, комментируя готовность некоторых стран Евросоюза установить ценовой предел на энергоноситель на уровне $ 65–70 за баррель (цитата по «Интерфакс»).

    Западные СМИ сообщают, что против цены в $ 65–70 за баррель выступают Польша, Эстония и Латвия. Такую стоимость там считают чрезмерной высокой, способной оставить России слишком высокий доход. Между тем большинство стран ЕС всё же согласны с ценой, предложенной «большой семёркой».

    Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать установку предельной цены на нефть во второй половине дня в четверг.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается поставлять нефть и газ в страны, которые присоединятся к введению ценового потолка на эти энергоресурсы. Обсуждаемые цифры в интервале $ 65–70 за баррель он назвал «малообъяснимыми». «Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения», — сказал он.

    Накануне стало известно, что страны Евросоюза не смогли договориться об установлении верхнего предела цен на российскую нефть. Дипломаты обсуждали возможность введения ценового потолка в интервале $ 65–70 за баррель, у разных стран ЕС разная позиция. Польша и страны Прибалтики, например, считают потолок слишком высоким, а те государства, которые получают значительную часть доходов от морской транспортировки нефти, — Греция, Кипр, Мальта и другие — считают уровень порога слишком низким.

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