Слишком дорого. В МИД Эстонии заявили, что страна готова применить право вето при установлении потолка цен на нефть

Эстония готова воспользоваться правом вето при установлении потолка цен на нефть странами ЕС. Об этом 24 ноября во время пресс-конференции заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

«Такой ценовой горизонт является недостаточно амбициозным, учитывая также то, что в Европейском Союзе нам не удалось достичь соглашения по девятому пакету санкций. Этот уровень цен на нефть кажется слишком высоким», — сказал глава министерства, комментируя готовность некоторых стран Евросоюза установить ценовой предел на энергоноситель на уровне $ 65–70 за баррель (цитата по «Интерфакс»).



Западные СМИ сообщают, что против цены в $ 65–70 за баррель выступают Польша, Эстония и Латвия. Такую стоимость там считают чрезмерной высокой, способной оставить России слишком высокий доход. Между тем большинство стран ЕС всё же согласны с ценой, предложенной «большой семёркой».

Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать установку предельной цены на нефть во второй половине дня в четверг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается поставлять нефть и газ в страны, которые присоединятся к введению ценового потолка на эти энергоресурсы. Обсуждаемые цифры в интервале $ 65–70 за баррель он назвал «малообъяснимыми». «Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения», — сказал он.

