Bloomberg сообщил о тупике в переговорах ЕС о ценовом потолке на российскую нефть

Страны Евросоюза не смогли договориться об установлении верхнего предела цен на российскую нефть 23 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.



Как пишет агентство, Польша и страны Балтии отвергли предложенные исполнительным органом ЕС 65 долларов за баррель как «слишком щедрые» по отношению к Москве. При этом страны с крупной судоходной отраслью, в том числе Греция и Мальта, не хотят опускаться ниже 70 долларов.