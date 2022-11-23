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    Bloomberg сообщил о тупике в переговорах ЕС о ценовом потолке на российскую нефть

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    Страны Евросоюза не смогли договориться об установлении верхнего предела цен на российскую нефть 23 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    Как пишет агентство, Польша и страны Балтии отвергли предложенные исполнительным органом ЕС 65 долларов за баррель как «слишком щедрые» по отношению к Москве. При этом страны с крупной судоходной отраслью, в том числе Греция и Мальта, не хотят опускаться ниже 70 долларов.

    Отмечается, что если соглашение не будет достигнуто, то переговоры продолжат в четверг.

    В МИД Венгрии уже заявили, что Будапешт будет бороться в Брюсселе против потолка цен на российские энергоносители. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто, Венгрия намерена добиться освобождения от ценовых ограничений.

    «Мы будем бороться за то, чтобы предельная цена на нефть не распространялась на поставки по трубопроводам, а предельная цена на газ — на долгосрочные контракты, иначе возникнут проблемы с безопасностью поставок», — приводит слова венгерского министра ТАСС.

    Сийярто ещё в октябре говорил, что ценовой потолок приведёт к угрозе энергобезопасности страны.

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