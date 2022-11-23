Bloomberg сообщил о тупике в переговорах ЕС о ценовом потолке на российскую нефть

Страны Евросоюза не смогли договориться об установлении верхнего предела цен на российскую нефть 23 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Как пишет агентство, Польша и страны Балтии отвергли предложенные исполнительным органом ЕС 65 долларов за баррель как «слишком щедрые» по отношению к Москве. При этом страны с крупной судоходной отраслью, в том числе Греция и Мальта, не хотят опускаться ниже 70 долларов.
Отмечается, что если соглашение не будет достигнуто, то переговоры продолжат в четверг.
В МИД Венгрии уже заявили, что Будапешт будет бороться в Брюсселе против потолка цен на российские энергоносители. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто, Венгрия намерена добиться освобождения от ценовых ограничений.
«Мы будем бороться за то, чтобы предельная цена на нефть не распространялась на поставки по трубопроводам, а предельная цена на газ — на долгосрочные контракты, иначе возникнут проблемы с безопасностью поставок», — приводит слова венгерского министра ТАСС.
Сийярто ещё в октябре говорил, что ценовой потолок приведёт к угрозе энергобезопасности страны.