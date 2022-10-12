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    Венгрия заявила, что не будет поддерживать введение в ЕС потолка цен на газ из России

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    Венгрия не поддержит введение в Евросоюзе потолка цен на российский газ. Такое решение приведёт к угрозе энергобезопасности страны. Об этом 12 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на главу МИД и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто.

    По словам политика, введение искусственного ограничения стоимости топлива из России является «вредным» и «опасным». «Мы не поддерживаем его ни в коем случае», — сказал он.

    Ранее Сийярто напомнил, что Россия заняла жёсткую позицию из-за поступившего от части стран ЕС предложения установить потолок цен на российский газ, а также предупредила, что за этим может последовать полное прекращение поставок.

    В своих социальных сетях министр писал, что Венгрия выступает против дополнительных энергетических санкций в отношении России. Он заявил, что «ошибочные санкции Брюсселя вызвали энергетический кризис в Европе».

    12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается поставлять свои энергоресурсы тем странам, которые введут «ценовой потолок» на них.

    6 октября Евросоюз одобрил восьмой пакет антироссийских санкций. Он включает в себя базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. Также Европа запретила экспорт в Россию угля, электронных компонентов для производства оружия, товаров для авиации, некоторых химических веществ и стрелкового оружия.

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