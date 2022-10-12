Путин: Россия не будет поставлять энергоресурсы тем, кто введет ограничение цен

Россия не собирается поставлять свои энергоресурсы тем странам, которые введут «ценовой потолок» на них. Об этом 12 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».



«Скажу одно: Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы тем странам, которые ограничат цены на них», — заверил Путин.

