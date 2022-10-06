Евросоюз принял новый пакет санкций против России. В том числе — потолок цен на нефть

Восьмой пакет санкций в отношении России принят Евросоюзом. Новые меры включают в себя как экономические, так и персональные ограничения. Об этом 6 октября говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.



ЕК установила базу для определения потолка цен на российскую нефть. Также Европа запретила экспорт в Россию угля, электронных компонентов для производства оружия, товаров для авиации, некоторых химических веществ и стрелкового оружия.