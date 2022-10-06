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    Санкции и контрсанкции

    Евросоюз принял новый пакет санкций против России. В том числе — потолок цен на нефть

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    Восьмой пакет санкций в отношении России принят Евросоюзом. Новые меры включают в себя как экономические, так и персональные ограничения. Об этом 6 октября говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

    ЕК установила базу для определения потолка цен на российскую нефть. Также Европа запретила экспорт в Россию угля, электронных компонентов для производства оружия, товаров для авиации, некоторых химических веществ и стрелкового оружия.

    Кроме того, из России будет нельзя импортировать продукцию из стали, пластик, текстиль, транспортные средства и машинное оборудование. Еще введен запрет на оказание России услуг по ИТ-консультированию и бизнес-сервисов.

    В новом пакете Евросоюз дополнил санкционный список российских физических и юридических лиц — россияне, работающие в ВПК, высокопоставленные и военные чиновники, а также поддерживающие ВС РФ компании. «Ограничительные меры ЕС направлены против ключевых лиц, принимающих решения, олигархов, высокопоставленных военных и пропагандистов», — говорится в документе Евросоюза.

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