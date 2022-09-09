Замерзнет ли «волчий хвост?» Совет ЕС готовится обсудить «ценовой потолок» на российский газ

Разговоры о введении «ценового потолка» на энергоносители из России с начала осени, казалось, стали одной из очередных попыток оказать давление на Москву на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. «Большая семерка» уже решила, что поддерживает такое решение по нефти, однако в Европе считают, что и резко подорожавшему газу нужно «подрезать крылья».



Фото: «Газпром» Поделиться Поделиться





Кто покупает российский газ

Газ является одной из важнейших статей российского экспорта. По данным Центробанка, доля экспорта природного газа в 2021 году составила 11% в совокупном объеме экспорта товаров. Всего за прошлый год, по подсчетам Федеральной таможенной службы, поставки природного газа трубопроводным транспортом составили 203,5 млрд куб. м. на сумму в $ 55,5 млрд.



Лидерами среди покупателей российского газа в прошлом году стали Германия (48,2 млрд куб. м), Турция (26,8 млрд куб. м) и Белоруссия (19,8 млрд куб. м). Далее следуют Дания (18,4 млрд куб. м), Франция (11,5), Польша (10,6), Казахстан (9,3), Австрия (7,8), Китай (7,1), Нидерланды (6,7).

Всего Россия поставляет природный газ по трубопроводам в 32 страны. Топливо в основном поступает в Европу по газопроводам «Северный поток», «Ямал-Европа», «Голубой поток» и «Турецкий поток». Ряд магистральных газопроводов проходят через Украину, вместе они образуют крупнейший газотранспортный коридор проектной мощностью свыше 100 млрд куб. м, рассказывают в «Газпроме».



Фото: с сайта gazpromexport.ru Поделиться Поделиться





По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году поставки российского газа обеспечили почти 40% общего потребления в Евросоюзе.

Битва санкций

Заявления европейцев о намерении избавиться от энергетической зависимости от России звучали уже давно, однако Германия и западные компании продолжали покупать у Москвы энергоносители и строить «Северный поток-2», дабы нарастить поставки газа. В частности, поддержку проекту в сентябре 2021 года высказывала тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель, несмотря на протесты из Киева и Вашингтона (а оттуда компаниям, участвующим в строительстве трубопровода, прилетали и санкции). Украина опасалась прекращения транзита через свою территорию, а американцы продвигали в Европе свой сжиженный природный газ.



29 декабря 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что «Северный поток-2» полностью готов к работе. Он способен перекачивать 55 млрд куб. м в год.



Однако запустить новый трубопровод было не суждено: 22 февраля 2022-го, после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о том, что правительство страны останавливает сертификацию «Северного потока-2». Сразу после этого заявления цены фьючерсов на газ в Европе ускорили рост до 10%.



После 24 февраля и начала российской спецоперации на Украине ситуация обострилась. Евросоюз ввел несколько пакетов экономических санкций в отношении РФ, в том числе заморозил международные резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро.

23 марта Владимир Путин в ответ на это поручил перевести в рубли оплату за поставки газа в недружественные страны. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Тем, кто на условия не согласится, Москва пообещала газ отключить. Решение вызвало бурную реакцию Евросоюза, покупатели, такие как Германия, настаивали, что это будет нарушением контрактов, где прописана оплата в евро, долларах или фунтах стерлингов.



12 мая Bloomberg сообщил, что 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа по новой схеме. Ряд стран ЕС, например Польша и Финляндия, все же остались верны принципам, и поставки туда были прекращены.

Еще одной проблемой стала невозможность ремонта турбин компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» из-за санкций. Один из двигателей после ремонта сначала не мог вернуться из Канады, а теперь и вовсе остается в Германии. Siemens Energy заявляла, что турбина готова к передаче в Россию, но Москва требует подтверждений, что это не нарушит санкции, а значит, и заключенные контракты на ремонт других двигателей.



В середине июня «Газпром» начал постепенно выводить из эксплуатации оставшиеся турбины «Северного потока» под предлогом «окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта». Прокачку сначала сократили с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м, а потом до 67 млн куб. м. Еще один двигатель прекратил работу с 27 июля — поставки сократились до 33 млн куб. м в сутки. Рабочим оставался единственный агрегат, но и он был остановлен с 31 августа (сначала на трое суток для плановых работ, а потом и вовсе из-за выявленных неполадок).

Сейчас поставки по «Северному потоку» не осуществляются и, судя по всему, не возобновятся до отмены санкций. Россия, по словам Путина, готова запустить «Северный поток-2» в любой момент, но решение опять же политическое.

Европа замерзнет?

Этот вопрос всплывает всегда, когда Россия и Евросоюз вступают в очередную конфронтацию. Президент Сербии Александр Вучич предрекает Европе «полярную зиму», а турецкий лидер Реджеп Эрдоган говорит, что Запад «в панике» перед предстоящей зимой.



Цены на газ в Старом Свете действительно росли рекордными темпами даже до начала российской спецоперации, а в конце августа расчётная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре на Лондонской бирже превысила 3 507,3 доллара, недельный рост составил 40%.

Однако к 7 сентября стоимость газа резко упала до $ 2 130 за тысячу кубометров. Специалисты связывают это с отчетами «о заполнении европейских газовых хранилищ с опережением сроков».

О заполнении своих хранилищ на 85% заявили в Германии. Отмечалось, что ФРГ сейчас в разы лучше подготовлена к сбою российских поставок, чем несколько месяцев назад. Страна достигла хорошего прогресса как в заполнении хранилищ, так и в поставках по другим маршрутам, помимо российских трубопроводов. Ускорились и темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза.

По словам французского президента Эммануэля Макрона, доля российского газа на европейском рынке с начала года снизилась с 50% до 9%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отмечала серьезное сокращение поставок газа из РФ.



А вот что сказали в «Газпроме»: «С начала года страны Европейского Союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании — на 49%».

Bloomberg прогнозирует, что европейские запасы газа будут истощаться быстрее на фоне снижения температуры в ближайшие месяцы. По мнению руководителей энергетических компаний, напряжение продлится минимум до 2025 года, если решение проблемы не будет найдено быстро. Хариф Суки, соучредитель компании Tellurian Inc, занимающейся разработкой СПГ, говорил о том, что жителям ЕС придется «изменить образ жизни — реже ездить на автомобиле, включать отопление и свет». Предприятиям придется сокращать производства. Власти Дании уже объявили о снижении нормы температуры для общественных зданий с 21–22 градусов до 19. А в Венгрии в госучреждениях вводятся ограничения на температуру в 18 градусов. В Италии планируется снизить потребление газа примерно на 5,3 млрд кубометров за счет сокращения временных рамок и снижения температуры отопления. К серьезной экономии электричества и газа призывают жителей Франции, Германии и Греции.

Ценам установят потолок?

«Мерзни, мерзни, волчий хвост», — в шутку сказал Владимир Путин в ответ на инициативу Еврокомиссии ввести ограничение цен на экспорт российского газа.

Еще 5 августа для борьбы с энергетическим кризисом Совет Европы принял постановление о снижении потребления газа на 15%.

А 2 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила об обсуждении «ценового потолка». Таким образом в ЕС хотят сократить газовые доходы России и установить более приемлемые для себя цены на фоне их резкого скачка.

Bloomberg со ссылкой на документы Евросоюза писал, что «предельная цена должна быть разработана таким образом, чтобы при условии полной остановки газовых поставок Россия оказалась в худшей ситуации, чем при условии продажи по предельной цене. Учитывая, что в предыдущее десятилетие (2010–2020 годы) цены на российский газ находились в диапазоне от € 5 до € 35 за МВт·ч, любая цена выше этого уровня будет выше предельных производственных затрат России». Politico пишет, что цена может быть ограничена на уровне 50 евро за МВт·ч.



При этом к 5 сентября биржевая цена на газ была на уровне € 242,7 за МВт·ч.

Российские власти четко заявляют, что не собираются продавать ни нефть, ни газ дешевле рыночной цены. «Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. <…> Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут. <…> Ничего навязанного делать не будем», — утверждал Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ 7 сентября.

Как сообщает Politico, скептически к идее «ценового потолка» выступает крупнейшая экономика Евросоюза — Германия. «Мы по-прежнему скептически относимся к вопросам, связанным с ограничением цен на газ, но в целом мы готовы к переговорам в европейских рамках», — цитирует издание представителя Минфина ФРГ.

Против высказывался и глава минпромторга Чехии Юзеф Сикел. По его словам, страна намерена снять вопрос о «ценовом потолке» с обсуждения в Совете ЕС, так как он является политическим инструментом, а не решением энергетического кризиса. Инициативу также не поддерживают Венгрия (которая недавно договорилась с Москвой о дополнительных поставках 353,8 млн кубометров газа) и Словакия.

