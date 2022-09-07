Bloomberg: Зимняя нехватка газа в Европе может продлиться до 2025 года

Потеря поставок российского газа в Европу приведёт к тому, что запасы будут истощаться быстрее на фоне снижения температуры в ближайшие месяцы. Это ещё больше осложнит процесс подготовки к следующим отопительным сезонам.



По мнению руководителей энергетических компаний, напряжение продлится минимум до 2025 года, если решение проблемы не будет найдено быстро. Об этом 7 сентября сообщает Bloomberg.



«Европа может столкнуться с ещё большей проблемой следующей зимой», — заявил коммерческий директор немецкой энергетической компании Uniper Ник ден Холландер.

