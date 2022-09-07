Bloomberg: Зимняя нехватка газа в Европе может продлиться до 2025 года

Потеря поставок российского газа в Европу приведёт к тому, что запасы будут истощаться быстрее на фоне снижения температуры в ближайшие месяцы. Это ещё больше осложнит процесс подготовки к следующим отопительным сезонам.
По мнению руководителей энергетических компаний, напряжение продлится минимум до 2025 года, если решение проблемы не будет найдено быстро. Об этом 7 сентября сообщает Bloomberg.
«Европа может столкнуться с ещё большей проблемой следующей зимой», — заявил коммерческий директор немецкой энергетической компании Uniper Ник ден Холландер.
Из-за сокращения поставок со стороны России стоимость на энергоносители возросла. Европейские лидеры выделили более 300 млрд евро, чтобы её «смягчить».
По словам директора по исследованиям сырьевого рынка из Citigroup Эда Морса, цены на газ в Европе вернутся к уровню начала 2021 года между 2025 и 2027 годами. Мощности для экспорта сжиженного природного газа, объяснил эксперт, «не растут в одночасье».
На данный момент, пишет Bloomberg, Европа сталкивается с болезненной перезагрузкой. Потребители вынуждены меньше использовать энергоносители, а предприятия — сокращать производство.
Хариф Суки, соучредитель компании Tellurian Inc, занимающейся разработкой СПГ, добавил, что людям придётся изменить образ жизни — реже ездить на автомобиле, включать отопление и свет.
Главная проблема, отмечает издание, заключается в том, что российский газ, в прошлом году покрывавший около 40% спроса в Европейском cоюзе, нелегко заменить.
Ранее в среду президент Владимир Путин заявил, что Россия откажется поставлять энергоносители в те страны, где будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов поставки нефти и газа. Речь идет о «ценовом потолке» на газ из России, который намерена обсудить Еврокомиссия.
2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» из-за выявленной утечки масла. Прокачку газа не восстановят, пока неполадки не будут устранены, однако проведению ремонтных работ мешают санкции, говорили в компании. На этом фоне цена газа в Европе выросла более чем на 30%.