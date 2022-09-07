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    Politico: ЕК хочет ограничить цену российского газа на уровне 50 евро за МВт•ч

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    Еврокомиссия разработала документ, в котором предлагается установить потолок цен на российский газ на уровне 50 евро за 1 МВт•ч. Инициативу представители стран Евросоюза обсудят 7 сентября, сообщает издание Politico.

    Такой уровень цен на газ «составляет менее одной пятой от текущей спотовой цены». Вчера, 6 сентября, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла 220 евро за 1 МВт•ч. В документе предупреждается, что такой шаг «был бы авантюрой». Также в нем говорится, что «ЕС должен быть готов немедленно отказаться от российского газа», потому что Россия может в ответ полностью прекратить все поставки.

    По данным издания, Испания обдумывает такое предложение, Германия «заняла более осторожную позицию». Берлин хочет создать национальную комиссию для изучения «самого разумного подхода» к ограничению цен на газ. Как уточняет Politico, такой шаг «затормозит быстрое принятие мер в масштабах всего ЕС».

    В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже пора вводить ограничения цен на российский газ. Ранее о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры G7. Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова считает, что компания «Газпром» может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы на него.

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