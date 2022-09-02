«Газпром» может прекратить поставки в ЕС при введении потолка цен на газ

Компания «Газпром» может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы на него. Об этом 2 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на директора по исследованиям компании Vygon Consulting Марию Белову.

«Газпром» перестанет осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа», — считает она.



Накануне в Еврокомиссии заявили, что изучают пути сдерживания цен на энергию, в том числе и вопрос установления предельной стоимости российского газа. Целесообразность введения потолка цен в ЕС в очередной раз будут обсуждать в октябре.