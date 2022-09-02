Шольц: Германия не может остановить импорт газа из России

Германия не может остановить импорт газа из России, даже притом что сейчас объём его поставок небольшой. Об этом, как передаёт РИА Новости 2 сентября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на встрече с согражданами в Эссене.
«Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию. Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает [из России]. Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», — сказал Шольц.
Он подчеркнул, что Берлин «своевременно занялся вопросами заполнения газохранилищ ФРГ, запуска угольных электростанций и строительства терминалов для СПГ» и это поможет справиться с энергетическим кризисом.
«Если Россия прекратит поставки, а она всё сокращает их, тогда мы можем увеличить поставки из Норвегии, Нидерландов, с западноевропейского направления… Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — заверил Шольц.
По его словам, Европе нужны свои трубопроводы для импорта газа, например, из Испании и Португалии.
«Было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались, — сейчас я рассчитываю, что он будет — через Францию, возможно, через Италию… и тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники [импорта газа] — из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас», — предположил канцлер.
Отвечая на вопрос, почему Германия «просто не закроет "русский кран"», он сказал, что здесь учитываются интересы других стран Западной Европы.
«Другие не могут так быстро найти для себя альтернативу», — объяснил канцлер.
30 сентября, напомним, Шольц назвал антироссийские санкции «эффективными и правильными».