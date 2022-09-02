Шольц: Германия не может остановить импорт газа из России

Германия не может остановить импорт газа из России, даже притом что сейчас объём его поставок небольшой. Об этом, как передаёт РИА Новости 2 сентября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на встрече с согражданами в Эссене.

«Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию. Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает [из России]. Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», — сказал Шольц.



Он подчеркнул, что Берлин «своевременно занялся вопросами заполнения газохранилищ ФРГ, запуска угольных электростанций и строительства терминалов для СПГ» и это поможет справиться с энергетическим кризисом.



«Если Россия прекратит поставки, а она всё сокращает их, тогда мы можем увеличить поставки из Норвегии, Нидерландов, с западноевропейского направления… Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — заверил Шольц. По его словам, Европе нужны свои трубопроводы для импорта газа, например, из Испании и Португалии.



«Было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались, — сейчас я рассчитываю, что он будет — через Францию, возможно, через Италию… и тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники [импорта газа] — из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас», — предположил канцлер.

Отвечая на вопрос, почему Германия «просто не закроет "русский кран"», он сказал, что здесь учитываются интересы других стран Западной Европы.

