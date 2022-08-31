Шольц назвал антироссийские санкции «эффективными и правильными»

Введенные Западом против России санкции «эффективны и правильны», они нужны для давления на РФ. Об этом заявил в интервью Magdeburger Volksstimme канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова опубликованы 30 сентября на сайте немецкого правительства.
«Западные санкции эффективны и правильны. Они являются важным средством усиления давления на Россию с целью окончательного прекращения этой [спецоперации]. Потому что затраты для Москвы значительные», — сказал Шольц.
По словам Шольца, Москва «зависит от технического прогресса мира», поэтому ее ждет еще больший урон. Президент РФ Владимир Путин, считает канцлер ФРГ, не ожидал такого единения от Европы в вопросе санкций.
Немецкий политик также признал, что антироссийские санкции влияют и на немецкую экономику, но правительство работает над решением проблем.