    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur60.58
    Умер ГорбачевСмольный посчитал зарплатуКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Шольц назвал антироссийские санкции «эффективными и правильными»

    3322
    15 комментариев

    Введенные Западом против России санкции «эффективны и правильны», они нужны для давления на РФ. Об этом заявил в интервью Magdeburger Volksstimme канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова опубликованы 30 сентября на сайте немецкого правительства.

    «Западные санкции эффективны и правильны. Они являются важным средством усиления давления на Россию с целью окончательного прекращения этой [спецоперации]. Потому что затраты для Москвы значительные», — сказал Шольц.

    По словам Шольца, Москва «зависит от технического прогресса мира», поэтому ее ждет еще больший урон. Президент РФ Владимир Путин, считает канцлер ФРГ, не ожидал такого единения от Европы в вопросе санкций.

    Немецкий политик также признал, что антироссийские санкции влияют и на немецкую экономику, но правительство работает над решением проблем.

    Напомним, Евросоюз с начала спецоперации РФ на Украине уже ввел 7 пакетов санкций, включающих ограничения в банковском, энергетическом, технологическом секторах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close