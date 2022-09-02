    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, с-з

    763мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.24eur60.28
    Живи на Невском!Ностальгия по СССРКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Урсула фон дер Ляйен: пришло время ввести ограничения цен на российский газ

    2556
    5 комментариев

    Евросоюз думает над введением ограничения цены на трубопроводный газ из России. Об этом 2 сентября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, такая мера, возможно, будет предложена на европейском уровне, передает Reuters.

    Ранее о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры G7. Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова считает, что компания «Газпром» может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы на него.

    Аналогичное решение страны G7 могут принять по ценам на российскую нефть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в таком случае нефть пойдет по альтернативным направлениям в страны, которые работают на рыночных условиях

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close