Урсула фон дер Ляйен: пришло время ввести ограничения цен на российский газ

Евросоюз думает над введением ограничения цены на трубопроводный газ из России. Об этом 2 сентября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, такая мера, возможно, будет предложена на европейском уровне, передает Reuters.
Ранее о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры G7. Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова считает, что компания «Газпром» может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы на него.
Аналогичное решение страны G7 могут принять по ценам на российскую нефть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в таком случае нефть пойдет по альтернативным направлениям в страны, которые работают на рыночных условиях