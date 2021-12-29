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«Газпром»: «Северный поток-2» полностью готов к работе

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Газопровод «Северный поток-2» полностью готов к работе. Об этом 29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту РФ Владимиру Путину на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.

Также он заявил, что «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки трубопровода, передает РИА Новости.

Путин отметил, что запуск газопровода повлияет на цены на газ не только для Европы, но и для Украины. Он добавил, что Россия незамедлительно начнет поставки газа, если Европа решит запустить «Северный поток-2» — это 55 миллиардов кубометров в год.

«Это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте, и все те страны, и потребители тех стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно, почувствуют это на себе, в том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств, безусловно. И даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены, потому что значительный объем газа, российского происхождения, они берут по ценам европейского рынка, по достаточно большой цене», — сказал Путин.

Строительство газопровода «Северный поток-2» было полностью завершено 10 сентября 2021 года в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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Комментарии (5)

Danik
А в деревню Гадюкино?
А в Мухоупюпинск?
Хоть один поток! Своего российского газа! Того что национальное достояние!
Миллер. Хм. Чтобы он за такой отчет получил от отца народов.
Пенсии нормальные сделайте, циники и лицемеры!
VVM1962
Мосты в никуда, трубы в никуда. Что дальше строить будем.
HomerMP
Только вот ЕС не согласно его использовать.
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