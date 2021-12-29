«Газпром»: «Северный поток-2» полностью готов к работе

Газопровод «Северный поток-2» полностью готов к работе. Об этом 29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту РФ Владимиру Путину на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.
Также он заявил, что «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки трубопровода, передает РИА Новости.
Путин отметил, что запуск газопровода повлияет на цены на газ не только для Европы, но и для Украины. Он добавил, что Россия незамедлительно начнет поставки газа, если Европа решит запустить «Северный поток-2» — это 55 миллиардов кубометров в год.
«Это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте, и все те страны, и потребители тех стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно, почувствуют это на себе, в том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств, безусловно. И даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены, потому что значительный объем газа, российского происхождения, они берут по ценам европейского рынка, по достаточно большой цене», — сказал Путин.