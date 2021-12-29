«Газпром»: «Северный поток-2» полностью готов к работе

Путин отметил, что запуск газопровода повлияет на цены на газ не только для Европы, но и для Украины. Он добавил, что Россия незамедлительно начнет поставки газа, если Европа решит запустить «Северный поток-2» — это 55 миллиардов кубометров в год.

«Это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте, и все те страны, и потребители тех стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно, почувствуют это на себе, в том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств, безусловно. И даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены, потому что значительный объем газа, российского происхождения, они берут по ценам европейского рынка, по достаточно большой цене», — сказал Путин.

