Bloomberg: ЕС обсудит введение «ценового потолка» на газ из России 7 сентября

Министры стран Евросоюза 7 сентября обсудят введение предельных цен на газ из России. Об этом 5 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.



«Предельная цена должна быть разработана таким образом, чтобы при условии полной остановки газовых поставок Россия оказалась в худшей ситуации, чем при условии продажи по предельной цене. Учитывая, что в предыдущее десятилетие (2010–2020 годы) цены на российский газ находились в диапазоне от €5 до €35 за МВт·ч, любая цена выше этого уровня будет выше предельных производственных затрат России», — сказано в документации (цитата по ТАСС).