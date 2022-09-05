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    Bloomberg: ЕС обсудит введение «ценового потолка» на газ из России 7 сентября

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    Министры стран Евросоюза 7 сентября обсудят введение предельных цен на газ из России. Об этом 5 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.

    «Предельная цена должна быть разработана таким образом, чтобы при условии полной остановки газовых поставок Россия оказалась в худшей ситуации, чем при условии продажи по предельной цене. Учитывая, что в предыдущее десятилетие (2010–2020 годы) цены на российский газ находились в диапазоне от €5 до €35 за МВт·ч, любая цена выше этого уровня будет выше предельных производственных затрат России», — сказано в документации (цитата по ТАСС).

    При этом, как отмечает «Коммерсант», 5 сентября биржевая цена газа в Европе выросла почти до $2900 за тысячу куб. м, или €242,7 за МВт·ч.

    2 сентября главы министерств финансов стран «Большой семёрки» согласились ввести «потолок цены» на нефть из России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что в случае такого «абсурдного» решения российская нефть пойдет по альтернативным направлениям в страны, которые работают на рыночных условиях. Вице-премьер РФ Александр Новак утверждал, что РФ остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение о введении «ценового потолка».

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