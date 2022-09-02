Страны G7 объяснили, как будут удерживать «ценовой потолок» на нефть из России

Страны «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «ценовой потолок» на импорт нефти из России морским путем с целью снижения доходов РФ и ее возможностей финансировать военную операцию на Украине. Об этом 2 сентября говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского МИДа.
В документе сказано, что G7 хочет запретить услуги по морской транспортировке российской нефти, если топливо приобретается дороже установленных ограничений. Речь идет в том числе о страховании и финансировании перевозчиков.
«Мы стремимся создать широкую коалицию, чтобы максимизировать эффективность, и призываем все страны, которые все еще стремятся импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне ценового предела или ниже», — говорится в заявлении.
Изначальный «ценовой потолок» будет установлен «на уровне, основанном на ряде технических данных», решение по нему будет приниматься всей коалицией. «Предельная цена будет публично сообщена в ясной и прозрачной форме», — обещает G7. При этом «ценовой потолок» может быть пересмотрен «по мере необходимости».
Также «Большая семерка» призвала нефтедобывающие страны увеличивать собственные объемы добычи, чтобы «снизить волатильность на энергетических рынках».