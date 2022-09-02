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    Страны G7 объяснили, как будут удерживать «ценовой потолок» на нефть из России

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    Страны «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «ценовой потолок» на импорт нефти из России морским путем с целью снижения доходов РФ и ее возможностей финансировать военную операцию на Украине. Об этом 2 сентября говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского МИДа.

    В документе сказано, что G7 хочет запретить услуги по морской транспортировке российской нефти, если топливо приобретается дороже установленных ограничений. Речь идет в том числе о страховании и финансировании перевозчиков.

    «Мы стремимся создать широкую коалицию, чтобы максимизировать эффективность, и призываем все страны, которые все еще стремятся импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне ценового предела или ниже», — говорится в заявлении.

    Изначальный «ценовой потолок» будет установлен «на уровне, основанном на ряде технических данных», решение по нему будет приниматься всей коалицией. «Предельная цена будет публично сообщена в ясной и прозрачной форме», — обещает G7. При этом «ценовой потолок» может быть пересмотрен «по мере необходимости».

    Также «Большая семерка» призвала нефтедобывающие страны увеличивать собственные объемы добычи, чтобы «снизить волатильность на энергетических рынках».

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что в случае такого «абсурдного» решения российская нефть пойдет по альтернативным направлениям в страны, которые работают на рыночных условиях. Вице-премьер РФ Александр Новак утверждал, что РФ остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение о ведении «ценового потолка».

    В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что Евросоюз думает над введением ограничения цены и на трубопроводный газ из России.

    В июле агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что США и союзники хотят установить «потолок цен» на нефть из РФ в диапазоне 40–60 долларов за баррель.

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