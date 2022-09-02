Страны G7 объяснили, как будут удерживать «ценовой потолок» на нефть из России

Страны «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «ценовой потолок» на импорт нефти из России морским путем с целью снижения доходов РФ и ее возможностей финансировать военную операцию на Украине. Об этом 2 сентября говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского МИДа.

В документе сказано, что G7 хочет запретить услуги по морской транспортировке российской нефти, если топливо приобретается дороже установленных ограничений. Речь идет в том числе о страховании и финансировании перевозчиков.

