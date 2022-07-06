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    Bloomberg: США и союзники хотят ограничить цену на российскую нефть в $ 40–60

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    18 комментариев

    США и союзники обсуждают возможность установить ограничения на цены на российскую нефть в пределах $ 40–60 долларов за баррель. Об этом 6 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Собеседники издания рассказали, что дискуссии по этому поводу начались в преддверии саммита «большой семерки» в Германии в конце июня. Тогда лидеры стран G7 договорились изучить варианты ограничения цен путем запрета страхования и транспортных услуг, необходимых для перевозки российской нефти и нефтепродуктов, если топливо закупается по цене, превышающей ту, что будет согласована.

    Диапазон предельных цен колеблется в зависимости от того, что считается предельной себестоимостью производства в России, и от цены на российскую нефть до 24 февраля, дня начала спецоперации на Украине. Целью Запада источники агентства называют сокращение доходов Москвы, при этом есть риск того, что «плохо реализованные меры приведут к скачку цен на нефть».

    Тем не менее «ценовой потолок» называют крайней мерой, и союзники хотят свести к минимуму возможные последствия для собственной экономики.

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    Комментарии 18

    Pilat06 Июл 2022 в 21:58
    Будет интересно посмотреть на результат.
    Тем времени германия вдруг решила, что убивать свою экономику она не хочет и решила поговорить о СП-2 :-)))
    Видимо им наконец кто то перевёл песенку из Кин дза дза
    А жаль.
    Уж очень любопытно было бы наблюдать как немцы зимой на саночках везут друг-друга на кладбище.
    +0-0
    Соловей-Помётчик06 Июл 2022 в 21:55
    картельный сговор, ФАС перевозбудился
    +0-0
    chip106 Июл 2022 в 21:38
    Не, что то плохо они подумали лорды, грамотнее было бы еще с России брать баксов по 100, за то что нефть у нее берут!
    +0-0
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    Комментарии
    18

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