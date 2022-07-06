Bloomberg: США и союзники хотят ограничить цену на российскую нефть в $ 40–60

США и союзники обсуждают возможность установить ограничения на цены на российскую нефть в пределах $ 40–60 долларов за баррель. Об этом 6 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что дискуссии по этому поводу начались в преддверии саммита «большой семерки» в Германии в конце июня. Тогда лидеры стран G7 договорились изучить варианты ограничения цен путем запрета страхования и транспортных услуг, необходимых для перевозки российской нефти и нефтепродуктов, если топливо закупается по цене, превышающей ту, что будет согласована.
Диапазон предельных цен колеблется в зависимости от того, что считается предельной себестоимостью производства в России, и от цены на российскую нефть до 24 февраля, дня начала спецоперации на Украине. Целью Запада источники агентства называют сокращение доходов Москвы, при этом есть риск того, что «плохо реализованные меры приведут к скачку цен на нефть».
Тем не менее «ценовой потолок» называют крайней мерой, и союзники хотят свести к минимуму возможные последствия для собственной экономики.