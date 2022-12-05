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    Нефтяные санкции Евросоюза против РФ вступили в силу

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    3 комментария

    C 5 декабря в Евросоюзе будет действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности санкций недавно появились в официальном журнале ЕС.


    Пока ограничение коснется сырой нефти, с 5 февраля заработает потолок и для нефтепродуктов. Этот показатель будет пересматриваться в дальнейшем регулярно. В документе Евросоюза говорится, что цена должна быть минимум на 5 % ниже рыночной.

    За нарушение судам из третьих стран грозит трехмесячный запрет на предоставление услуг. В отношении судов из стран ЕС будут действовать меры национального законодательства.

    Также c 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки нефти из РФ в страны Евросоюза. Ранее на страны ЕС приходилось около 85 % морских поставок российской нефти.

    Эмбарго было согласовано еще в конце мая. Под санкции не попадают поставки по трубопроводу «Дружба». Санкции предполагают также запрет на европейское страхование танкеров для поставок нефти из РФ в третьи страны.

    Ранее Financial Times сообщал, что Россия за год купила более ста устаревающих танкеров через прямые и косвенные закупки, чтобы обойти ограничения на продажу нефти.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на Владимира Путина заявил, что Россия придерживается позиции, что не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут ценовой потолок.

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    Комментарии 3

    Польза санкций05 Дек 2022 в 10:01
    Срочно нужна бригада зрителей Первого канала, которая объяснит, почему это России только на пользу!
    +1−0
    Диванный Эксперт05 Дек 2022 в 09:54
    А в ответ? Тишина? Никогда такого не было, и вот снова.
    +0−0
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