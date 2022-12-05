Нефтяные санкции Евросоюза против РФ вступили в силу

C 5 декабря в Евросоюзе будет действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности санкций недавно появились в официальном журнале ЕС.





Пока ограничение коснется сырой нефти, с 5 февраля заработает потолок и для нефтепродуктов. Этот показатель будет пересматриваться в дальнейшем регулярно. В документе Евросоюза говорится, что цена должна быть минимум на 5 % ниже рыночной.

За нарушение судам из третьих стран грозит трехмесячный запрет на предоставление услуг. В отношении судов из стран ЕС будут действовать меры национального законодательства.