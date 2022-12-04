ЕС опубликовал решение о потолке цен на российскую нефть. Санкции вступят в силу с 5 декабря

Евросоюз 5 декабря введет новые санкции в отношении России. Как следует из опубликованного в официальном журнале ЕС 4 декабря решения, с этой даты будет действовать потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.

Документ запрещает оказывать услуги морских перевозок для продукции дороже этой суммы. Пока ограничение коснется сырой нефти, а с 5 февраля будет введен потолок для нефтепродуктов. В дальнейшем предельный показатель будут регулярно пересматривать. В документе ЕС говорится, что цена должна быть минимум на 5 % ниже рыночной.

Документ предполагает переходный период. Санкции не будут действовать на нефть, которая была погружена на суда до 5 декабря и выгружена до 19 января 2023 года. Также разрешена перевозка нефти транзитом через Россию выше установленного потолка, если она произведена не в РФ и не принадлежит людям и компаниям из РФ.

За нарушения судам из третьих стран грозит трехмесячный запрет на предоставление услуг. В отношении судов из стран ЕС будут действовать меры национального законодательства. Ранее Financial Times сообщал, что Россия за год купила более ста устаревающих танкеров через прямые и косвенные закупки, чтобы обойти ограничения на продажу нефти.