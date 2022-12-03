FT: Россия приобрела более 100 подержанных танкеров, чтобы обходить нефтяные санкции

Россия за год купила более ста устаревающих танкеров через прямые и косвенные закупки, чтобы обойти ограничения на продажу нефти. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Ожидается, что карательные меры Евросоюза и G7 отсекут Москву от большой части мирового танкерного флота, поскольку страховщикам, таким, как Lloyd's of London, будет запрещено страховать суда с российской нефтью вне зависимости от того, куда её направляют, если цена сделки превышает установленный предел.
При этом Россия ранее уже заявляла, что не будет иметь дел со странами, которые введут ценовой потолок. Это означает, что она может отказаться поставлять нефть на условиях Запада.
Вместо этого, сообщает издание, РФ намерена использовать свой новый флот для поставок в такие страны, как Индия, Китай и Турция. Они стали более крупными покупателями нефти, поскольку Европа сократила поставки.
По информации экспертов, на рынке в последние месяцы значительно возросло количество повторяющихся анонимных или безымянных покупателей. В основном они покупают суда, возраст которых составляет 12–15 лет и которые спустя пару лет нужно будет отправлять на металлолом. Брокеры уверены, что большинство из них — для России. В энергетической консалтинговой компании Rystad считают, что РФ приобрела всего 103 танкера.
Накануне «Фонтанка» сообщала, что страны Евросоюза договорились об установлении ценового потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел смогут пересматривать каждые два месяца. Предполагается, что он должен оставаться на уровне не менее чем на 5% ниже среднерыночных ставок.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на Владимира Путина заявил, что Россия придерживается позиции, что не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут ценовой потолок.
Согласно решению «Большой семерки», потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. США, ЕС и Великобритания запретят своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров с российской нефтью, если поставки оплачены выше установленного потолка. При этом ЕС предложил ввести 45-дневный переходный период для нефти, которая была загружена до 5 декабря и отгружена к 19 января.