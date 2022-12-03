FT: Россия приобрела более 100 подержанных танкеров, чтобы обходить нефтяные санкции

Россия за год купила более ста устаревающих танкеров через прямые и косвенные закупки, чтобы обойти ограничения на продажу нефти. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.



Ожидается, что карательные меры Евросоюза и G7 отсекут Москву от большой части мирового танкерного флота, поскольку страховщикам, таким, как Lloyd's of London, будет запрещено страховать суда с российской нефтью вне зависимости от того, куда её направляют, если цена сделки превышает установленный предел.



При этом Россия ранее уже заявляла, что не будет иметь дел со странами, которые введут ценовой потолок. Это означает, что она может отказаться поставлять нефть на условиях Запада.

