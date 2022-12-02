    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    779мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.77eur64.99

    Bloomberg: ЕС согласовал уровень ценового потолка на российскую нефть

    1347
    4 комментария

    Страны Евросоюза договорились об установлении ценового потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом 2 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на польского дипломата.

    Издание отмечает, что эта цена выше, чем та, за которую РФ сейчас продает большую часть своей нефти. Это объясняется необходимостью сохранения потока российской нефти на мировые рынки.

    Ценовой предел смогут пересматривать каждые два месяца. Предполагается, что он должен оставаться на уровне не менее 5% ниже среднерыночных ставок.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на слова Владимира Путина заявил, что Россия пока придерживается позиции, что не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут ценовой потолок.

    В конце ноября стало известно, что Польша, Эстония и Латвия выступили против предложения установить ценовой потолок на уровне 65–70 долларов за баррель, считая его слишком высоким и дающим возможность Москве получать доходы от продажи нефти.

    Согласно решению «Большой семерки», потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. США, ЕС и Великобритания запретят своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров с российской нефтью, если поставки оплачены выше установленного потолка. При этом ЕС предложил ввести 45-дневный переходный период для нефти, которая была загружена до 5 декабря и отгружена к 19 января.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close