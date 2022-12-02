Bloomberg: ЕС согласовал уровень ценового потолка на российскую нефть

Страны Евросоюза договорились об установлении ценового потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом 2 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на польского дипломата.



Издание отмечает, что эта цена выше, чем та, за которую РФ сейчас продает большую часть своей нефти. Это объясняется необходимостью сохранения потока российской нефти на мировые рынки.



Ценовой предел смогут пересматривать каждые два месяца. Предполагается, что он должен оставаться на уровне не менее 5% ниже среднерыночных ставок.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на слова Владимира Путина заявил, что Россия пока придерживается позиции, что не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут ценовой потолок.

