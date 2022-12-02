Bloomberg: ЕС согласовал уровень ценового потолка на российскую нефть

Страны Евросоюза договорились об установлении ценового потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом 2 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на польского дипломата.
Издание отмечает, что эта цена выше, чем та, за которую РФ сейчас продает большую часть своей нефти. Это объясняется необходимостью сохранения потока российской нефти на мировые рынки.
Ценовой предел смогут пересматривать каждые два месяца. Предполагается, что он должен оставаться на уровне не менее 5% ниже среднерыночных ставок.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на слова Владимира Путина заявил, что Россия пока придерживается позиции, что не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут ценовой потолок.
В конце ноября стало известно, что Польша, Эстония и Латвия выступили против предложения установить ценовой потолок на уровне 65–70 долларов за баррель, считая его слишком высоким и дающим возможность Москве получать доходы от продажи нефти.
Согласно решению «Большой семерки», потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. США, ЕС и Великобритания запретят своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров с российской нефтью, если поставки оплачены выше установленного потолка. При этом ЕС предложил ввести 45-дневный переходный период для нефти, которая была загружена до 5 декабря и отгружена к 19 января.