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Город Депутат ЗакСа Цивилев: Из-за зарядки электросамокатов в Петербурге сгорели три квартиры и один дом

Депутат ЗакСа Цивилев: Из-за зарядки электросамокатов в Петербурге сгорели три квартиры и один дом

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1 комментарий

За год в Петербурге из-за зарядки электросамокатов сгорели три квартиры и один дом. Об этом 13 декабря на круглом столе в Общественной палате РФ, посвященном ответственности за нарушения ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности, сообщил депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев.

О случаях возгорания при подзарядке электросамокатов он вспомнил после слов Александра Холодова, заместителя председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты. Тот рассказал, что ему подарили средство индивидуальной мобильности, которое теперь удобно стоит в коридоре.

«В Санкт-Петербурге, докладываю, три квартиры за прошлый год сгорели из-за зарядок электросамокатов и один дом. Вот с коридора как раз…» — отреагировал парламентарий. Он рекомендовал собеседнику застраховаться от подобных неприятностей.

В июле МЧС показывало последствия пожаров в двух петербургских квартирах. В одной вспыхнул гироскутер, в другой — электросамокат на зарядке. Жильцы остались целы, но пострадал интерьер.

Такое может случиться с любой техникой, которая заряжается от сети, в том числе с телефонами. По данным ведомства, в России в 2022 году произошло более 500 пожаров из-за смартфонов и планшетов. В 86% случаев причиной возгорания стала неисправность зарядных устройств.

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Комментарии
1
Slava_Rossii2
11 минут
Какая связь между нарушением ПДД и пожарами? Или депутаты там собрались просто чтоб поболтать, как бабки у парадной?
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