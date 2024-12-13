Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония награждения прошла в Кремле, сообщает в пятницу, 13 декабря, ЧГТРК «Грозный».

Кадыров, как говорится в сообщении, удостоился ордена за «значительный вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности России и социально-экономическое развитие Чечни».

Кадыров был награжден на закрытой церемонии в Кремле. Официально пресс-служба президента России Владимира Путина о ней не сообщала.