Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

штиль.

 765мм 86%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Надежда Ленфильма
Живая вода Андрея Константинова
Промышленный Петербург
Индекс новогоднего стола
В квитанциях снова радио
Когда положить на депозит
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

2 170
30 комментариев

Президент России Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония награждения прошла в Кремле, сообщает в пятницу, 13 декабря, ЧГТРК «Грозный».

Кадыров, как говорится в сообщении, удостоился ордена за «значительный вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности России и социально-экономическое развитие Чечни».

Кадыров был награжден на закрытой церемонии в Кремле. Официально пресс-служба президента России Владимира Путина о ней не сообщала.

Ранее сегодня чеченский лидер поздравил с получением государственной награды главу Росгвардии Виктора Золотова, который удостоился звания Героя России.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
За заслуги перед Отечеством Орден Рамзан Кадыров Путин
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY31
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
михаил.ру
1 час
насколько они своими действиями девальвируют награды РФ
Игорь Протасов
1 час
Наградил того, кто положил первого русского в 16 лет?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12