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Власть Кадыров сообщил о присвоении главе Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России

Кадыров сообщил о присвоении главе Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России

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17 комментариев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 13 декабря, поздравил главу Росгвардии Виктора Золотова с присвоением звания Героя России.

«Виктор Васильевич начинал свою деятельность в органах, защищая Верховного Главнокомандующего, а сегодня ему доверена безопасность и охрана всей страны», — говорится в телеграм-канале Кадырова.

Источник:

По словам главы Чечни, Золотов — «превосходный управленец и организатор», «настоящий руководитель» и «лично посещает позиции подразделений на передовой», чтобы проверять условия несения службы, оснащение и технику.

Ранее военкор Евгений Поддубный получил звание Героя Российской Федерации.

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Рамзан Кадыров Виктор Золотов Росгвардия Герой России
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Комментарии
17
VKuser15335355
1 час
Вот это звездопад...
282694747
1 час
Какой интеллектуальный уровень на данных лицах, горжусь
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