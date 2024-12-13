Кадыров сообщил о присвоении главе Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 13 декабря, поздравил главу Росгвардии Виктора Золотова с присвоением звания Героя России.

«Виктор Васильевич начинал свою деятельность в органах, защищая Верховного Главнокомандующего, а сегодня ему доверена безопасность и охрана всей страны», — говорится в телеграм-канале Кадырова.

Источник: телеграм-канал Рамзана Кадырова







По словам главы Чечни, Золотов — «превосходный управленец и организатор», «настоящий руководитель» и «лично посещает позиции подразделений на передовой», чтобы проверять условия несения службы, оснащение и технику.

Ранее военкор Евгений Поддубный получил звание Героя Российской Федерации.