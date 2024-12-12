Путин в День Конституции вручил государственные награды тем, кто «помогает менять жизнь к лучшему»

12 декабря, в День Конституции РФ, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды России представителям общественных и религиозных организаций, государственным деятелям, учителям, журналистам, артистам и композиторам, работникам здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.

В самом начале церемонии глава государства отметил, что «обновлённая Конституция» стала «выражением воли миллионов россиян» и обозначила путь развития страны, став «солидарным ответом на вызовы времени».

Что же касается тех, кто удостоился государственных наград, по словам президента, их достижения на профессиональном и творческом поприще «помогают менять жизнь к лучшему».

Военкор Евгений Поддубный получил звание Героя Российской Федерации.

Глава КПРФ и депутат Госдумы Геннадий Зюганов, композитор Александра Пахмутова, депутат Владимир Ресин и гендиректор Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО «Роствертол» Петр Мотренко получили звания Героя Труда Российской Федерации.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили: депутат и глава фракции ЕР Владимир Васильев, председатель Общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» Михаил Шмаков, президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александр Шохин.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получили: композитор Игорь Крутой, член межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА» Борис Михайлов, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддинов.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получили: консультант Комитета сборных команд организации «Российский футбольный союз» Валерий Газзаев, директор ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского» Константин Котенко.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получили: гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Андрей Каприн, гендиректор АО «Научно-производственное объединение специальных материалов» (Санкт-Петербург) Михаил Сильников, врио ректора ФГБОУ ВО «Академия русского балета имени А. Я. Вагановой» (Санкт-Петербург) Николай Цискаридзе.

С полным списком лауреатов можно ознакомиться по ссылке.