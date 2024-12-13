ЦАХАЛ нанесла удары по провинциям Латакия и Тартус в Сирии, где находятся российские военные базы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по базам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус. Об этом 13 декабря сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по авиабазам сирийской армии. Также были поражены командные пункты и военные склады. Ранее израильские морские ракетные корабли уничтожили сирийский военный флот в ходе операции, проведенной в рамках широкомасштабной кампании по устранению стратегических угроз стране.

Две главные российские военные базы — авиационная Хмеймим в городе Джабла и база в портовом городе Тартусе (160 километров к северо-западу от Дамаска) — расположены в провинциях Латакия и Тартус.

Недавно сообщалось, что Россия близка к соглашению с сирийской оппозицией о сохранении обеих военных баз, хотя ситуация все еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии.

Сегодня факт проведения переговоров по российским военным базам агентству ТАСС подтвердил источник.

«Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме», заверил собеседник.