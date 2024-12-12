Bloomberg: Россия близка к соглашению с сирийской оппозицией о сохранении военных баз в стране

Россия близка к соглашению с сирийской оппозицией о сохранении военных баз в стране. Об этом 12 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на слова «осведомленных источников в Москве, Европе и на Ближнем Востоке».

Сохранение двух важнейших военных баз в этом ближневосточном государстве является ключевой целью Кремля после падения президента Башара Асада, пишет издание. Уже ведутся переговоры о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту Тартус и на авиабазе Хмеймим.

Министерство обороны РФ считает, что у него есть неформальное понимание с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, бывшим ответвлением «Аль-Каиды*», которое возглавило наступление по свержению Асада, что оно может остаться на сирийских базах, сказал источник в России, но ситуация все еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии.

Военно-морская база является единственным хабом России на Средиземном море. Аэродром используется для обеспечения операций России по обеспечению безопасности в Африке и позволяет ей поддерживать и усиливать политическое и экономическое влияние Москвы на континенте.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Сирии остаются базы и дипломатическое представительство РФ. «Вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный», — отметил он.

* — террористическая организация, запрещена в России.