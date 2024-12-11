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Политика Казнь брата Асада, безопасность россиян и Израиль. Что сказал Песков о Сирии

Казнь брата Асада, безопасность россиян и Израиль. Что сказал Песков о Сирии

2 794
14 комментариев

Вопросы безопасности российских объектов и граждан РФ в Сирии являются первостепенными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова 11 декабря приводят РИА Новости.

Песков напомнил, что в Сирии находятся база и дипломатическое представительство РФ. «Вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что российская сторона внимательно следит за ситуацией в Сирии и поддерживает контакты с теми, кто находится у власти. Дальнейшие решения Москва будет принимать, исходя «из тех реалий, которые складываются на земле», заявил Песков. Говоря о действиях Израиля на территории Сирии, пресс-секретарь президента отметил, что Тель-Авив не способствует стабилизации ситуации в регионе.

Также Песков прокомментировал информацию о якобы казни двоюродного брата свергнутого президента Сирии Башара Асада. «Мы не располагаем информацией», — заявил представитель Кремля.

Напомним, утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. Позже стало известно, что он прибыл в Москву. О том, как события в Сирии видятся ее гражданам из Петербурга, читайте здесь.

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Комментарии
15
Эд Хэммет
40 минут
Действия Израиля как раз способствуют разрядке напряженности. ЦАХАЛ просто уничтожает всё, чем можно было бы эту напряженность повышать.
В д. Гадюкино - дожди.
49 минут
Интересно, асаду жалко братика и прочих коллег, или ему сейчас не до этого, надо в апартаментах Москва Сити обживаться и наворованные у страны миллиарды пристраивать?
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