Исраэль Кац: израильские военные корабли уничтожили сирийский флот

Израильские морские ракетные корабли уничтожили сирийский военный флот в ходе операции, проведенной накануне вечером в рамках широкомасштабной кампании по устранению стратегических угроз стране, заявил министр обороны Исраэль Кац во время своего визита на военно-морскую базу в Хайфе. Слова главы минобороны приводит 10 декабря The Times of Israel.

Операция проводилась с целью предотвратить попадание флота в руки повстанцев на фоне захвата Дамаска вооруженной оппозицией. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально не комментировала удары по Сирии.

В соцсетях ранее распространились фото, на которых видны затонувшие сирийские военные корабли в порту Латакии, получившие повреждения при израильской атаке.

Кац также сообщил, что израильские силы обосновываются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами, и отметил, что приказал создать на юге Сирии «стерильную оборонительную зону» без постоянного присутствия Израиля, чтобы предотвратить любую террористическую угрозу Израилю.

Во вторник Израиль нанес удары по базам сирийской армии, заявив, что целью этих ударов является предотвращение попадания оружия в руки врага, однако отрицает, что его войска продвинулись вглубь Сирии по направлению к Дамаску, за пределы буферной зоны на границе.

Источники Reuters в региональных органах безопасности и офицеры ныне павшей сирийской армии описали авиаудары во вторник утром как самые мощные из всех. В результате ударов пострадали военные объекты и авиабазы ​​по всей Сирии, были уничтожены десятки вертолетов и самолетов, а также активы Республиканской гвардии в Дамаске и его окрестностях.