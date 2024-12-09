Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не собирается выводить войска страны с Голанских высот на границе с Сирией. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает The Times of Israel в прямом эфире.



«Мы никогда не выведем свои войска с Голанских высот», — подчеркнул Нетаньяху.



Как отметил премьер-министр, все осознают необходимость поддержания израильского присутствия на Голанских высотах, а не только вблизи их границ. Он отметил, что этот регион навсегда останется частью Израиля.



Между тем министр обороны Исраэль Кац отдал указание военнослужащим установить полный контроль в буферной зоне на Голанских высотах, находящейся между Израилем и Сирией. В своем заявлении он поручил создать безопасный сектор на юге соседнего государства, который должен быть свободен от стратегического оружия и террористической инфраструктуры, угрожающей Израилю.



Напомним, израильские сухопутные войска в минувшие выходные продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии. Это стало первым открытым вторжением Израиля на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года. Сирийская обсерватория по правам человека, независимая организация-наблюдатель, заявила, что израильские танки и бронетехника размещены в Кунейтре — регионе на Голанских высотах, граничащем с Израилем, Ливаном и Иорданией.



Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. Позже стало известно, что он прибыл в Москву. О том, как события в Сирии видятся ее гражданам из Петербурга, читайте здесь.



Израиль захватил Голанские высоты во время ближневосточной войны 1967 года и аннексировал большую часть территории в 1981 году. Остальное контролируется Сирией. Большая часть мира рассматривает эту область как оккупированную Израилем сирийскую территорию, хотя Дональд Трамп признал суверенитет Израиля там в 2019 году во время своего первого президентского срока.