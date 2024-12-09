NYT: Израиль впервые за 50 лет вошел в Сирию

Израильские сухопутные войска в минувшие выходные продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, передает The New York Times со ссылкой на два высокопоставленных источника в Израиле. Это стало первым открытым вторжением Израиля на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года.

В частности, израильские силы взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы и несколько других участков, считающихся важными для стабилизации контроля над этим районом.

По словам чиновников, в выходные израильские ВВС также наносили удары по целям в Сирии с целью уничтожения правительственных военных объектов, которые могут попасть в руки повстанческих сил и которые Израиль считает стратегическими угрозами. Ранее эти сирийские военные активы представляли опасность для Израиля, а теперь эта опасность может усилиться из-за экстремистских элементов среди повстанцев, которые могут захватить контроль и использовать их против Израиля, объясняют источники.

«Развертывание израильских войск произошло на фоне успешной попытки повстанческих группировок в Сирии отстранить президента Башара Асада от власти и вывезти его из страны, что заставило соседние государства подготовиться к еще большей региональной нестабильности, вызванной его внезапным падением и бегством», — отмечается в публикации.

Представитель израильских военных Авихай Адраи в воскресенье объявил о введении комендантского часа в пяти сирийских деревнях в буферной зоне, приказав жителям оставаться дома «до дальнейшего уведомления».

Сирийская обсерватория по правам человека, независимая организация-наблюдатель, заявила, что израильские танки и бронетехника размещены в Кунейтре — регионе на Голанских высотах, граничащем с Израилем, Ливаном и Иорданией.

Израиль уже много лет тайно действует в Сирии на фоне своего нынешнего конфликта с «Хезболлой» — поддерживаемой Ираном ливанской боевой группировкой, которая воевала в Сирии в поддержку свергнутого правительства Асада. В последнее время израильские военные более открыто заявляли о нанесении ударов, заявляя, что их целью были линии снабжения «Хезболлы». «Но развертывание наземных войск за пределами демилитаризованной зоны в Сирии знаменует собой значительный сдвиг в политике, поскольку это первый открытый ввод израильских военных сил на сирийскую территорию после соглашения о прекращении огня 1974 года, официально положившего конец последней войне между Израилем и Сирией», — подчеркивают в издании.

Напомним, утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. Позже стало известно, что он прибыл в Москву. О том, как события в Сирии видятся ее гражданам из Петербурга, читайте здесь.