Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-з.

 769мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Паутина Казанского собора
Чего хотят петербуржцы
Россияне в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Израиль ударил по провинции Латакия, где находятся российские базы

Израиль ударил по провинции Латакия, где находятся российские базы

8 920
39 комментариев

Израиль атаковал военные объекты и порт провинции Латакия, где находились корабли сирийского военно-морского флота, а также российские военные базы. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

Отмечается, что обстреливались исключительно военные объекты Сирии, которые в результате атаки и понесли ущерб. При этом Латакия не пострадала.

Как передает ТАСС, ситуация в провинции после атак Израиля остается спокойной. С обеспечением продуктами, Интернетом и водой проблем нет.

Российская авиационная база Хмеймим в городе Джабла расположена в провинции Латакия, которая уже перешла под контроль антиправительственных группировок Сирии. Вторая база находится в портовом городе Тартус (160 километров к северо-западу от Дамаска), он также контролируется оппозицией.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE18
Смех
HAPPY11
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
40
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
ой... Картаполов: военным базам РФ в Сирии ничего не угрожает
Отец Родной
1 час
Прямо хумусом в спину
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
Новости компаний
Квест интерактивный, призы — реальные: выполняй задания и участвуй в розыгрыше SUP-доски от Мегамаркета
18 июля, 13:20
ТОП 5
Новости компаний
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00