Израиль ударил по провинции Латакия, где находятся российские базы

Израиль атаковал военные объекты и порт провинции Латакия, где находились корабли сирийского военно-морского флота, а также российские военные базы. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

Отмечается, что обстреливались исключительно военные объекты Сирии, которые в результате атаки и понесли ущерб. При этом Латакия не пострадала.

Как передает ТАСС, ситуация в провинции после атак Израиля остается спокойной. С обеспечением продуктами, Интернетом и водой проблем нет.

Российская авиационная база Хмеймим в городе Джабла расположена в провинции Латакия, которая уже перешла под контроль антиправительственных группировок Сирии. Вторая база находится в портовом городе Тартус (160 километров к северо-западу от Дамаска), он также контролируется оппозицией.