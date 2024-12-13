В Петербурге отметили День святой Лючии. Посмотрите на завораживающую церемонию

Согласно одной из легенд, в Средние века жила женщина по имени Лючия, она была женой шведского рыбака. Однажды ее муж вышел в море, но внезапно началась сильная буря. Злые духи, бродившие в ту ночь по земле, потушили маяк. Тогда Лючия взобралась на высокий утес с фонарем, чтобы осветить путь своему мужу обратно к берегу. Разгневанные духи напали на нее и отсекли ей голову. Тем не менее даже после гибели девушки ее призрак продолжал стоять на скале, держа фонарь в ожидании любимого.



В Петербурге День святой Лючии отмечают в Шведской церкви Святой Екатерины, расположенной на улице Малая Конюшенная, 1. Сегодня здание в псевдороманском стиле посещают этнические скандинавы, смешанные семьи, а также те, кому хочется увидеть и узнать что-то новое. Одним из поводов посетить церковь может послужить празднование Дня святой Лючии.



Подготовка к празднику в Петербурге начинается с выбора Лючии среди девочек. Мальчики, в свою очередь, наряжаются в гномов или надевают бумажные колпаки с изображением звезд. Вечером 13 декабря в церкви гасят свет, наступает мрак, в котором появляется множество огоньков.



Церемония начинается с того, что девушка в роли Лючии выходит в основной зал с короной из свечей на голове. За ней следуют ее подруги — каждая с собственной свечой. Процессию замыкают мальчики в колпаках. Все собираются вместе, Лючия занимает центральное место. Дети исполняют песни и сценки на фоне наряженного дерева, завершая празднование песней «Санта Лючия».