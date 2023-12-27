РЖД анонсировали первый запуск полностью импортозамещенной «Ласточки». Она получила новое имя

Российские железные дороги запустят 28 декабря полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка», сообщает в среду госагентство РИА Новости. Название поезда тоже изменили, теперь это «Финист».
«Имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием», — рассказали в РЖД.
Летом «Ласточку» на российском оборудовании представили на промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Главное отличие электропоезда — российское тяговое оборудование. Ранее «Ласточки» выпускались в кооперации с немецким концерном Siemens, после февраля 2022 года производство поездов досталось холдингу «Синара — транспортные машины» (СТМ).
В четверг первый «Финист» отправится из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Вместимость поезда составляет до 1200 пассажиров, посадочных мест предусмотрено 416. В электричке есть Wi-Fi и разъемы для зарядных устройств.