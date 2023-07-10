Первую «Ласточку» на российском оборудовании представили в Екатеринбурге

Дмитрий Емельянов / E1.RU
Холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) 10 июля представил на XIII международной промышленной выставке «Иннопром-2023», которая проходит в Екатеринбурге, новое поколение электричек «Ласточка». Его главное отличие — российское тяговое оборудование.
Электропоезд ЭС104 на 99% собран из российских комплектующих, рассказал первый замгендиректора холдинга Антон Зубихин. «Тяговый электродвигатель, преобразователь, сетевые фильтры и прочая электротехника полностью отечественного производства», — цитирует его слова E1.RU. Российское у электрички и программное обеспечение. Ранее, напомним, «Ласточки» выпускались в кооперации с немецким концерном Siemens. По заявлению СТМ, отечественное оборудование способно быстро разогнать электропоезд до 160 км/ч и обеспечить рекуперацию энергии при торможении.
Вместимость новой «Ласточки» составляет до 1200 пассажиров. Посадочных мест предусмотрено 416. Электричка оборудована Wi-Fi и зарядными устройствами, системами микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемниками для маломобильных граждан, а в туалетах установлены пеленальные столики.
Завершить испытания и получить сертификацию новой «Ласточки» планируют в третьем квартале 2023 года, и к концу года электрички должны выйти в регулярные рейсы. По уже заключенному контракту завод «Уральские локомотивы» соберет для РЖД два десятка скоростных электропоездов. Сейчас инженеры работают над несколькими модификациями модели. В планах в том числе поезда с автономным ходом до 125 км. К 2027 году на платформе ЭС104 намерены построить высокоскоростные поезда, которые будут развивать скорость до 360 км/ч.