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    Первую «Ласточку» на российском оборудовании представили в Екатеринбурге

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    Дмитрий Емельянов / E1.RU

    Холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) 10 июля представил на XIII международной промышленной выставке «Иннопром-2023», которая проходит в Екатеринбурге, новое поколение электричек «Ласточка». Его главное отличие — российское тяговое оборудование.

    Электропоезд ЭС104 на 99% собран из российских комплектующих, рассказал первый замгендиректора холдинга Антон Зубихин. «Тяговый электродвигатель, преобразователь, сетевые фильтры и прочая электротехника полностью отечественного производства», — цитирует его слова E1.RU. Российское у электрички и программное обеспечение. Ранее, напомним, «Ласточки» выпускались в кооперации с немецким концерном Siemens. По заявлению СТМ, отечественное оборудование способно быстро разогнать электропоезд до 160 км/ч и обеспечить рекуперацию энергии при торможении.

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    Вместимость новой «Ласточки» составляет до 1200 пассажиров. Посадочных мест предусмотрено 416. Электричка оборудована Wi-Fi и зарядными устройствами, системами микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемниками для маломобильных граждан, а в туалетах установлены пеленальные столики.

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    Завершить испытания и получить сертификацию новой «Ласточки» планируют в третьем квартале 2023 года, и к концу года электрички должны выйти в регулярные рейсы. По уже заключенному контракту завод «Уральские локомотивы» соберет для РЖД два десятка скоростных электропоездов. Сейчас инженеры работают над несколькими модификациями модели. В планах в том числе поезда с автономным ходом до 125 км. К 2027 году на платформе ЭС104 намерены построить высокоскоростные поезда, которые будут развивать скорость до 360 км/ч.

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    ЕкатеринбургИннопромЭлектричка Ласточка
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