Лепс вступил в ЛДПР

Сегодня состоялась выставка «ЛДПР: 35 лет с народом». Во время мероприятия Лепс присоединился к ЛДПР, приняв партийный билет из рук председателя партии Леонида Слуцкого.



«Теперь жизнь этого талантливого человека будет проходить в системе координат ЛДПР!» — подчеркнул Слуцкий.



Между тем российский певец и композитор поблагодарил лидера политической партии за оказанное доверие и поддержку.



Ранее сообщалось, что дочь основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму — 2026.