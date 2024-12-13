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Общество Политика Лепс вступил в ЛДПР

Лепс вступил в ЛДПР

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26 комментариев

Народный артист РФ Григорий Лепс стал членом Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщается в Telegram-канале партии.

Сегодня состоялась выставка «ЛДПР: 35 лет с народом». Во время мероприятия Лепс присоединился к ЛДПР, приняв партийный билет из рук председателя партии Леонида Слуцкого.

«Теперь жизнь этого талантливого человека будет проходить в системе координат ЛДПР!» — подчеркнул Слуцкий.

Между тем российский певец и композитор поблагодарил лидера политической партии за оказанное доверие и поддержку.

Ранее сообщалось, что дочь основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму — 2026.

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Григорий Лепс ЛДПР
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Комментарии
26
Ankor
2 часа
Самое место
Zet
2 часа
перед жириком концерт скоро даст...
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