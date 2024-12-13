Лепс вступил в ЛДПР

Народный артист РФ Григорий Лепс стал членом Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщается в Telegram-канале партии.
Сегодня состоялась выставка «ЛДПР: 35 лет с народом». Во время мероприятия Лепс присоединился к ЛДПР, приняв партийный билет из рук председателя партии Леонида Слуцкого.
«Теперь жизнь этого талантливого человека будет проходить в системе координат ЛДПР!» — подчеркнул Слуцкий.
Между тем российский певец и композитор поблагодарил лидера политической партии за оказанное доверие и поддержку.
Ранее сообщалось, что дочь основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму — 2026.
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