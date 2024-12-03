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Политика Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму — 2026

Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму — 2026

1 574
20 комментариев

Дочь основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму — 2026. Об этом 3 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР в Думе Станислава Наумова.

По информации издания, дочь политика окажется в верхней части предвыборного партийного списка. В ЛДПР Боцан-Харченко назвали «ключевой частью проекта». Инициатором привлечения Анастасии Боцан-Харченко к партийной работе стал действующий председатель партии Леонид Слуцкий — не лучшая замена покойному вождю. После выборов президента 2024 года, на которых Слуцкий занял последнее место с 3,2% голосов, источник «Ъ» отмечал, что ЛДПР могут понадобиться новые яркие лидеры.

До 2022 года политическим наследником Владимира Жириновского неофициально называли его законного сына Игоря Лебедева, который был депутатом Госдумы пяти созывов, но в 2021 году отказался идти на новый срок. По информации СМИ, в 2022 году Лебедев покинул Россию.

Анастасия Боцан-Харченко (Петрова) родилась в Москве в 1983 году в незарегистрированном союзе Владимира Жириновского и Татьяны Тезиковой. В 2010 году она вышла замуж за Аркадия Боцан-Харченко, с 2018 по 2022 год работавшего вице-губернатором Владимирской области. Его отец с 2019 года является послом РФ в Сербии.

Боцан-Харченко появилась на публике в 2022 году после смерти отца и в эфире «России-1» показала фотографии с отцом, сообщив, что тот с первых дней был вовлечен в ее воспитание, поддерживал связь с ней и с ее детьми. В октябре 2024 года Слуцкий объявил, что Анастасия Боцан-Харченко будет руководить структурой по увековечиванию памяти и сохранению наследия Жириновского. А в ноябре текущего года она стала управляющим «Фонда Жириновского».

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Анастасия Боцан-Харченко Дочь Владимир Жириновский ЛДПР Леонид Слуцкий Выборы
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Комментарии
21
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
На завод не хочет.
VKuser279092
52 минуты
Какой безудержный оптимизм у некоторых на счёт "выборов в госдуму - 2026".
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