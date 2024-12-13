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Общество Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber

11 029
40 комментариев

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора 13 декабря.

«Доступ к Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства», — говорится в сообщении РКН. Выполнение таковых требований, как уточняется, «необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических целях, вербовки граждан для их совершения и продажи наркотиков».

Еще одним поводом для «ограничения доступа» стало размещение противоправной информации.

По данным исследовательской компании Mediascope, с которыми ознакомился ТАСС, в ноябре 2024 года Viber занимал третье место по популярности среди мессенджеров в России, уступая WhatsApp и Telegram. Его используют 26 процентов населения, в среднем за день сообщениями там обмениваются 14 процентов. Эксперты издания Mindbox, выяснили, что чаще всего его предпочитают жители Восточной Сибири.

1 декабря в работе Viber в России произошел масштабный сбой. По данным «Сбой.рф», проблемы в работе сервиса начались примерно в пять часов утра и продолжались в течение всего дня. При этом у пользователей не было доступа к мобильному приложению и сайту мессенджера.

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Комментарии
43
Игорь Протасов
1 час
Ну не могут лубянские без запретов.... другому-то не учили :-)
274883895
33 минуты
Ну вот. Родителей переучивать.
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