Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber

«Доступ к Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства», — говорится в сообщении РКН. Выполнение таковых требований, как уточняется, «необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических целях, вербовки граждан для их совершения и продажи наркотиков».

По данным исследовательской компании Mediascope, с которыми ознакомился ТАСС, в ноябре 2024 года Viber занимал третье место по популярности среди мессенджеров в России, уступая WhatsApp и Telegram. Его используют 26 процентов населения, в среднем за день сообщениями там обмениваются 14 процентов. Эксперты издания Mindbox, выяснили, что чаще всего его предпочитают жители Восточной Сибири.