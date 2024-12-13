Новый чемпион мира и всемирная шахматная девальвация

Источник: Мария Емельянова / ФИДЕ







В Сингапуре объявлен новый чемпион мира по шахматам — индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу. Его называют просто Гукеш. Сложнопроизносимые имена индийских шахматистов в шахматах уже привыкли сокращать. Впрочем, и Яна Непомнящего называют Непо.

18-летний Гукеш стал самым молодым чемпионом в истории шахмат. 18-м чемпионом. А 15-й чемпион мира Виши Ананд, его кумир и основатель академии WASA (этот бренд вы увидите на всех фото Гукеша, он расположен на пиджаке, который благодарный ученик во время матча ни разу не снял, в отличие от своего соперника, у которого на пиджаке спонсоров не было — их заменял стоявший на столе китайский флаг), сегодня опубликовал старое фото с малышом, который, по словам Ананда, тогда растрогал первого индийского гроссмейстера фразой: «Я стану чемпионом, как вы». Сегодня малыш исполнил свою мечту.

Гукеш хотел стать чемпионом — и стал им. Дин Лижэнь хотел, чтобы его оставили в покое, — и он может забыться. В Индии праздник. Развязка.

Слово «самоуверенность» в русском языке имеет негативную коннотацию, так что назовем настрой Гукеша в этом матче уверенностью в себе. Он отказывался от ничьих в худших позициях. Он сражался до голых королей на доске. И в последней партии он в ничейной позиции продолжал играть. Психологически неустойчивый соперник ошибся в простой ситуации.

Есть удивительный вид китайской литературы — цзацзуань. Это типа наших «пирожков» — но в начале задается проблема, а следом идет в нескольких фразах остроумное описание напастей, с которыми мы сталкиваемся.

Например (это уже мое подражание китайцам):

Испытываю жалость и неловкость

(здесь в китайской поэзии последовало бы несколько красивых метафор и конкретных жизненных ситуаций, я же ограничусь одной),

Когда смотрю, как Дин Лижэнь страдает, играя в шахматы.

Совершив ужасную ошибку в последней партии, Дин положил конец своим страданиям. А Гукеш, увидев победный ход, заплакал. Он понял, что стал чемпионом.

«То, как проиграл решающую партию в матче за звание чемпиона мира Дин Лижэнь, — это, пожалуй, самая нелепая развязка в истории шахмат. И объяснить ее можно только психологией. Вероятно, подсознательно он хотел избавиться от напряжения, спихнуть корону, так усложнившую его жизнь. Напрашивается вопрос: если так важен результат, итог, победитель, может действительно надо понижать качество шахмат, сокращать контроль и двигаться в сторону зрелища? Чемпион мира не считает нужным серьёзно готовиться к матчу: тут не нужны никакая критика или кампания в прессе по умалению значимости матча, если он не очень-то и важен самим участникам.

Кто-то скажет, что Гукеш хотел выиграть, давил весь матч, если не по позиции на доске, то своим желанием, и в итоге додавил. Частично это так. Но ошибка Дина довольно грубая. Для классической партии она совершенно неприемлемая», — считает гроссмейстер Никита Витюгов.

Мы с тренером Яна Непомнящего в предыдущем матче на первенство мира Никитой Витюговым обсудили шахматные проблемы, которые стали особенно заметны после матча Дин Лижэнь — Гукеш.

— Как можно описать ваши ощущения после окончания матча? Разочарование? Обида? Злость? Отчаяние? Можно ли этот матч назвать самым нелепым в истории?

— Сейчас в мире хватает поводов для отчаяния и злости. Матч действительно вышел, мягко говоря, не лучший, впрочем, игроки боролись, как могли. А вот концовка… Да, очень сильное разочарование. Нечто, умаляющее и без того шаткий уровень события.

— Можно ли говорить об общей девальвации: титула чемпиона мира, звания гроссмейстера, значения и роли шахмат в мире, несмотря на всплеск популярности?

— Возможно, игра в классические шахматы на высоком уровне достигла своего предела, и остается только нервное напряжение, спортивный элемент, результат. Кто кого замучает в бито-ничейных пресных позициях? Стоит ли проводить сложный двухлетний цикл, а потом трехнедельный матч, чтобы разыграть звание, значимость которого надо объяснять?

— Магнус Карлсен все равно остается сильнейшим шахматистом мира. Тогда кто такой чемпион мира?

— Звание гроссмейстера девальвировалось полностью, это уже пережиток XX века. Звание чемпиона мира находится под серьёзной угрозой девальвации в настоящий момент. Возможно, громоздкий двухлетний цикл не отвечает духу времени. Возможно, контроль должен быть еще короче. ФИДЕ не везет и с текущей ситуацией в мире. Кажется, что изменения назрели.

— Раньше матчи на первенство мира были вершиной творчества. Все партии изучали, на них учились, идеи чемпионов становились модными и популярными. Что оставил после себя этот матч? Будут ли кому-то интересны эти партии, кроме демонстрации нескольких грубых ошибок?

— Думаю, это время прошло. Смысл матчей на сегодня в выявлении победителя матча, чемпиона мира. Все идет в сторону спортивности, понятной всем. А «взлеты свободной мысли», тонкие эндшпили, дебютные концепции больше не актуальны. Частично шахматы уже очень сильно изучены, частично это просто неинтересно людям, поэтому не востребовано.

— Основная претензия к Дину была в том, что он не вел себя как чемпион мира, ничего не сделал для популяризации шахмат. Считается, что у чемпиона есть особая миссия. Так ли это? И что мы все ждем от Гукеша?

— У Дина, как и у Карлсена, есть полное право вести себя так, как он считает нужным. Люди разные, на кого-то давно работает пиар-машина (Карлсен, Карякин), кто-то просто хочет играть в шахматы. Их право! Это шахматы, а не реслинг или шоу на «Ютубе», основное качество — это умение в них играть.

Да, Дин мог бы быть активнее в медийном поле, но он не был выбран новым Буддой, а всего лишь выиграл турнир по шахматам. От этого обожествления и как следствие — требования с чемпионов чего-то, кроме игры в шахматы, надо отвыкать.

— Дин мог бы доказать, что он — не случайный чемпион, а настоящий — 17-й. После матча уже кажется, что это был какой-то казус, ошибка в системе, что люди не станут вспоминать его как чемпиона.

— Дин сам своим отношением вынес себе вердикт. Похоже, он подсознательно согласен с этим и не считал себя полноценным чемпионом.

А особая миссия чемпиона — пережиток прошлого. У победителя лиги чемпионов или итогового турнира по теннису такой миссии нет — почему она должна быть у шахматного чемпиона? Это всего лишь вид спорта, настольная игра — не более. Но и не менее. Миф про «самого умного в мире человека», к счастью, развеян.

— Шахматы из настольной игры уже стали игрой компьютерной. Не сравнить время, проведенное любителем за доской, с теми часами, которые он проводит у экрана. Если мы не ждем от шахматистов высокого уровня новых идей, открытий и ярких комбинаций, то тогда хотим видеть столкновение характеров, а не встречу двух хороших парней.

— К сожалению, это наши проблемы. В матче играют те, кто прошли спортивный отбор, а не «самые популярные», «самые боевые» или «самые творческие» шахматисты, что бы мы под этим ни подразумевали. Возможно, будущее именно за такими коммерческими матчами, где участников выбирают организаторы, а на кону только призовой фонд.

— Может ли так случится, что уже в недалеком будущем коммерческий матч Магнуса Карлсена с Фирузджей (Накамурой, Ниманном, Кеймером) вызовет больший интерес, чем матч на первенство мира Гукеш — Эригайси (или любой другой индийский шахматист)? Если провести аналогию с теннисом, то матч на первенство мира станет чем-то вроде теннисного олимпийского турнира?

— Сейчас такая перспектива кажется очень вероятной и вытекающей из логики событий. Мне вообще кажется, что шахматы как сфера деятельности, вид спорта, сочетающий науку и искусство, остался в XX веке. Венцом того спорта были матчи на первенство мира. Время изменилось, шахматы серьёзно «заездили», пересмотрели «дух» игры, которая стала более спортивной и менее «джентльменской», компьютеры вынесли вердикт многим дебютным вариантам. Это должно отразиться и на структуре шахмат как спорта. Можно отменять матч вообще, можно делать его ежегодным. Можно вводить матчи по быстрым, блицу, шахматам Фишера по аналогии с поясами и весовыми категориями в боксе.

— Да, но зачем? Были уже чемпионаты ФИДЕ, но сама ФИДЕ называет Гукеша 18-м чемпионом, вычеркивая тех победителей из списка. Может, легче договориться с Магнусом? Он хотел играть против молодого — получите и распишитесь. Или Магнус не унизится играть в турнире претендентов, как простой инженер?

— Он говорил много раз, что не будет этого делать.

«Улицы» помнят всех чемпионов мира. Спортивные подвиги в виде побед в нокаут-турнирах можно принизить, но не забыть. Этот конфликт в шахматах вечный — «признанного гения» и «обычного», но не такого «гениального» спортсмена, который как бы никому не интересен. Считаю, что корень этого зла в том, что шахматы не работают как бизнес, а вынужденно существуют на деньги меценатов или отдельных государств в течение всей истории. Это даёт возможность подменять понятия и пренебрегать спортивными принципами тем, кто в настоящее время «заказывает музыку».

— А как создать интересное зрелище? Следить за партией несколько часов каждый день сложно. Но рапид с компьютерной оценкой и яркими онлайн-комментариями Петра Свидлера и Яна Непомнящего, которые доступно и, главное, весело объясняют, что происходит — вполне зрелищный формат. Главное, чтобы это было СОБЫТИЕ, чтобы было столкновение ЛИЧНОСТЕЙ (и люди могли не просто смотреть, а болеть, переживать, радоваться и огорчаться, ведь спорт — это эмоции), чтобы были ДЕНЬГИ (это создает привлекательность для участников и придает дополнительную весомость для болельщиков) и СЛАВА, ХАЙП, СПЕКТАКЛЬ — шумиха вокруг, которая превращает событие с хорошим бюджетом и яркими героями в праздник, фестиваль, шоу.

— Глобально шахматисты должны получать за шоу, но пока там, где практикуется такой подход, это становится ближе к фарсу.

— А фарса при хорошем менеджменте можно избежать. Есть очень удачные примеры продвижения выставок, фильмов, музыки, театра, балета. Необязательно всё превращать в ток-шоу центрального телевидения или голую вечеринку.

— К примеру, классическая опера — абсолютно отжившее, дорогое явление, в котором тоже мало кто разбирается. Тем не менее она хорошо продаётся во всем мире.

— Но если чемпионы начнут каждый год меняться, напоминая круговорот легионеров в российском футболе, то вопрос «кто у нас сейчас чемпион мира?» будет ставить в тупик даже профессионалов. Все-таки в оперном мире существует своя иерархия: звезды, сцены, дирижеры. Неужели в шахматах всё закончилось на Карлсене, который ту систему розыгрыша похоронил?

— Не Карлсен «убил» шахматы, а компьютер в первую очередь. Изменение роли шахмат, снижение ценности титула — все последствия появления движка, всеобщей доступности шахмат, спортивности игры и т. д.

— Одна надежда, что Гукеш действительно станет лидером и продержится пару матчей, тогда ценность титула не понизится.

— Из сегодняшнего дня часто кажется, что было нечто великое — и вот оно закончилось. А идут просто неизбежные изменения, в мире и в шахматах.