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Живая вода Андрея Константинова
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Общество Живая вода Андрея Константинова

Живая вода Андрея Константинова

1 845
4 комментария
Источник:

Наш друг и товарищ Андрей Константинов подарил «Фонтанке» два своих киносценария. Последние части одного из них были опубликованы на нашем сайте уже после смерти Андрея. Он спешил закончить эту работу как подарок читателям на новый 2024 год, который встретить ему самому не довелось.

Мистическая военная драма «Живая вода» стала последним произведением Андрея. И, наверное, самым любимым. Я помню, как он рассказал мне идею и потом часто говорил о том, как идет работа. Как и «Фронтовая любовь» (о журналистах на сирийской войне), опубликованная в первые дни января 2020-го (это тоже был новогодний подарок), оба сценария до сих пор не вышли в кино. Хотя по второму (первому) сценарию был снят мини-сериал. Он до сих пор лежит на полке. Почему — на этот вопрос в интервью журналу «Эгоист» ответил многолетний соавтор Андрея Игорь Шушарин.

Вместе они писали почти 20 лет. По словам Игоря, причины невыхода сериала назывались разные. Одна дурацкая — якобы шокирующая сцена насилия. Во-вторых, в сериале есть такой эпизодический персонаж, как Владимир Владимирович Путин. Наконец, есть еще один персонаж — очень веселый, глумливый, но он гей. Как мы знаем, после того, как было принято законодательство о запрете ЛГБТ*-пропаганды, если гей на экране вызывает симпатию или героически погибает, то это уже пропаганда.

Андрей уже болел весь 2023 год и, говорит Шушарин, спешил закончить проект «Живая вода». «Очень хотел сделать из этого кино. Для него это было что-то личное, по-настоящему важное. Нужна ему была эта „Живая вода“. То ли он сам для себя ее искал».

Сегодня, в годовщину смерти Андрея Константинова, мы собрали на отдельной странице оба этих сценария и его интервью к ним, также публиковавшиеся на «Фонтанке». Ведь он очень хотел, чтобы вы это читали.

Андрей Константинов. Книги и интервью. «Живая вода» и «Фронтовая любовь».

*ЛГБТ (деятельность запрещена на территории РФ).

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Комментарии
4
Гость
58 минут
🥲🥲🥲
Гоша Белградский
42 минуты
Почитаю на работе...
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