В Петербурге вдова офицера запаса обнаружила у себя в шкафу предмет, похожий на гранату

В Санкт-Петербурге вдова офицера запаса обнаружила в пятницу, 13 декабря, в своем шкафу предмет, похожий на гранату. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Информация о тревожной находке поступила в дежурную часть около 13 часов дня. К дому на Гражданском проспекте незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии.
Осмотрев вызвавшую переполох находку, саперы определили, что это корпус учебной гранаты Ф-1 и механическая часть учебного запала.
Найденный образчик, не представляющий опасности (кроме риска чрезмерного испуга), был изъят для утилизации.
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