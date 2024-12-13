В Петербурге вдова офицера запаса обнаружила у себя в шкафу предмет, похожий на гранату

В Санкт-Петербурге вдова офицера запаса обнаружила в пятницу, 13 декабря, в своем шкафу предмет, похожий на гранату. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Информация о тревожной находке поступила в дежурную часть около 13 часов дня. К дому на Гражданском проспекте незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии.

Источник: Пресс-служба Росгвардии







Осмотрев вызвавшую переполох находку, саперы определили, что это корпус учебной гранаты Ф-1 и механическая часть учебного запала.

Найденный образчик, не представляющий опасности (кроме риска чрезмерного испуга), был изъят для утилизации.