В Петербурге планируют поднять тарифы на проезд с Нового года

Тарифный блок петербургской администрации обсуждает различные варианты повышения цен на проезд в 2025 году. Заморозка, по словам источников «Фонтанки», практически исключена.

Как рассказали собеседники издания, предполагаемая индексация колеблется в интервале от 8,5 до 15%. Окончательное решение не принято, постановление не подписано. Сохранение тарифов на прежнем уровне не обсуждается, но опыт 2023 года показывает, что иногда курс меняется в последний момент.

Напомним, в 2024 году предполагалась индексация тарифов на проезд на уровень инфляции, однако в итоге их заморозили на год. Это решение, по подсчетам чиновников, позволило пассажирам сэкономить порядка 2 млрд рублей, которые, впрочем, перевозчикам компенсировал бюджет.



Вместе с тарифами на проезд не стали индексировать ставку взносов на капремонт, а летом — тарифы на ряд коммунальных услуг (они вырастут с середины 2025 года).