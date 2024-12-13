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Город В Петербурге планируют поднять тарифы на проезд с Нового года

В Петербурге планируют поднять тарифы на проезд с Нового года

6 644
28 комментариев

Тарифный блок петербургской администрации обсуждает различные варианты повышения цен на проезд в 2025 году. Заморозка, по словам источников «Фонтанки», практически исключена.

Как рассказали собеседники издания, предполагаемая индексация колеблется в интервале от 8,5 до 15%. Окончательное решение не принято, постановление не подписано. Сохранение тарифов на прежнем уровне не обсуждается, но опыт 2023 года показывает, что иногда курс меняется в последний момент.

Напомним, в 2024 году предполагалась индексация тарифов на проезд на уровень инфляции, однако в итоге их заморозили на год. Это решение, по подсчетам чиновников, позволило пассажирам сэкономить порядка 2 млрд рублей, которые, впрочем, перевозчикам компенсировал бюджет.

Вместе с тарифами на проезд не стали индексировать ставку взносов на капремонт, а летом — тарифы на ряд коммунальных услуг (они вырастут с середины 2025 года).

Подробнее о том, как меняются цены на проезд в Петербурге и от чего это зависит, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
28
Игорь Протасов
1 час
С Новым 2025 Годом, петербуржцы!
266097915
41 минута
А я уже было подумал, что Беглов оставит жителей Петербурга без новогоднего "подарка
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