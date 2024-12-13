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Происшествия Таран автобусом троллейбуса на Ленинском попал на видео

Таран автобусом троллейбуса на Ленинском попал на видео

3 594
12 комментариев
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Момент столкновения автобуса и троллейбуса в Кировском районе Петербурга 13 декабря попал в объектив видеорегистратора одного из очевидцев. От удара «рогатого» снесло в начало перекрестка.

Запись была опубликована в телеграм-канале «Мегаполис». На ней видно, как троллейбус, стоявший посреди перекрестка Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда, пропуская машины, начинает поворачивать налево и ему в лоб врезается автобус, ехавший во встречном направлении.

ДТП произошло в 11:40 и на время парализовало движение на Ленинском проспекте. Сообщалось, что троллейбус № 32 был без пассажиров и следовал в парк. По предварительной версии полиции, водитель автобуса № 239 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В компании «Вест-Сервис», которая обслуживает автобусный маршрут, сообщали, что водитель автобуса выехал на перекресток на «желтый», а троллейбус — на «зеленый» и заканчивал поворот на «желтый».

В результате аварии пострадали две женщины: водитель и кондуктор троллейбуса. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В отношении водителя автобуса составили административные материалы в связи с управлением транспортом без тахографа и нарушением правил применения ремней безопасности.

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Комментарии
13
Coulthard
2 часа
Эти погонщики автобусов всегда на желтый летают, да и на красный тоже, который вот только - только включился. Странно, что так мало аварий. Видимо, большинство водителей более внимательны, чем водила троллейбуса. Мог и заметить, что автобус не тормозит, подъезжая к перекрестку.
Гость
2 часа
Мощно…..автобус уже на мигающий жёлтый ехал походу…..
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