Таран автобусом троллейбуса на Ленинском попал на видео

Момент столкновения автобуса и троллейбуса в Кировском районе Петербурга 13 декабря попал в объектив видеорегистратора одного из очевидцев. От удара «рогатого» снесло в начало перекрестка.

Запись была опубликована в телеграм-канале «Мегаполис» . На ней видно, как троллейбус, стоявший посреди перекрестка Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда, пропуская машины, начинает поворачивать налево и ему в лоб врезается автобус, ехавший во встречном направлении.

ДТП произошло в 11:40 и на время парализовало движение на Ленинском проспекте. Сообщалось, что троллейбус № 32 был без пассажиров и следовал в парк. По предварительной версии полиции, водитель автобуса № 239 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В компании «Вест-Сервис», которая обслуживает автобусный маршрут, сообщали, что водитель автобуса выехал на перекресток на «желтый», а троллейбус — на «зеленый» и заканчивал поворот на «желтый».